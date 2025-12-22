مذاکرات طولانی در مورد تیم ملی فوتبال داشتیم/ از فیفا خواستیم ورود کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی که امروز دوشنبه به مازندران سفر کرده بود در مورد آخرین پیگیری هایی که برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی صورت گرفته است گفت: تمام تلاش فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و دولت این است که تیم ملی در بهترین شرایط ممکن راهی جام جهانی شود.

وی در مورد اقداماتی که برای حل شدن مشکلاتی که عنوان می شود، گفت: حرف هایی را مطرح کرده اند در مورد مشکلات و موانع سر راه تیم ملی که ما توانسته ایم قول هایی را بگیریم. همین چند روز قبل مذاکرات خیلی طولانی داشتیم و امیدواریم همه شرایط مطلوب شود.

احمد دنیامالی به موضوع مطرح شده برای دیدار ایران و مصر هم اشاره کرد و گفت: از فیفا خواسته ایم به این موضوع ورود کند. البته اتفاقی که رخ می دهد داخل ورزشگاه نخواهد بود اما تلاش کرده ایم که فیفا شرایطی را فراهم کند که مدیریت شهر سیاتل به مردم مسلمان دو کشور احترام بگذارد.

وزیر ورزش و جوانان در پایان تاکید کرد: تلاش ما این است که تیم ملی هم دیدارهای تدارکاتی خوبی داشته باشد و هم آماده سازی مطلوبی داشته باشد. در این راستا دولت هم کمک حال خواهد بود.