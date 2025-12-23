به گزارش خبرنگار مهر، محمد صلاح ستاره تیم ملی فوتبال مصر، در حالی با گل دیرهنگام خود در جام ملت‌های آفریقا بار دیگر نقش تعیین‌کننده‌اش را به نمایش گذاشت که نگاه‌ها فراتر از این تورنمنت و به چالش‌های بزرگ پیش‌روی او در جام جهانی ۲۰۲۶ دوخته شده است؛ جایی که مصر در گروه G باید برابر تیم‌های ملی ایران، بلژیک و نیوزیلند صف‌آرایی کند.

نشریه «گاردین»، در گزارشی به نخستین پیروزی فراعنه در جام ملت‌های آفریقا با ستاره‌های شاغل در لیگ برتر انگلیس پرداخت و عنوان کرد: مصر در دیداری دشوار موفق شد با درخشش دیرهنگام صلاح، زیمبابوه را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست دهد.

گاردین در گزارش خود تأکید کرده که صلاح، با وجود افت مقطعی در جریان بازی و کمبود دقایق بازی در لیورپول، در نهایت تأثیرگذارترین بازیکن زمین بود؛ موضوعی که از نگاه کادر فنی مصر، نشانه‌ای مثبت از آمادگی ذهنی و فنی او در مسیر تورنمنت‌های بزرگ پیش‌رو به شمار می‌رود. صلاح که هنوز فتح جام ملت‌های آفریقا را در کارنامه ندارد، انگیزه بالایی برای جبران ناکامی‌های گذشته نشان داده و این عطش می‌تواند نقش مهمی در رهبری مصر در رقابت‌های آینده ایفا کند.

این آمادگی و بازگشت تدریجی به اوج، برای تیم ملی مصر اهمیتی دوچندان دارد؛ چرا که این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ باید در گروهی دشوار به مصاف رقبایی چون ایران، بلژیک و نیوزیلند برود. گاردین با اشاره به تجربه، شخصیت رهبری و توانایی صلاح در بازی‌های بزرگ، نوشته است که عملکرد او در جام ملت‌های آفریقا می‌تواند نشانه‌ای از عزم جدی ستاره مصری برای درخشش در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان باشد؛ جایی که هر اشتباه کوچک می‌تواند سرنوشت گروه G را تغییر دهد.