۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

تخصیص ۳ همت اعتبار برای ساخت ۴۰۰ مدرسه در استان تهران

تهران- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از تخصیص اعتبار ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی برای احداث مدارس در پایتخت خبر داد.

وی با اشاره به هدف گذاری دولت چهاردهم برای ساخت ۶۲۸ مدرسه در سطح استان تهران اظهار داشت: به منظور رفع کمبود فضاهای آموزشی، اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از محل منابع استانی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، برای احداث ۴۰۰ باب مدرسه به اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تخصیص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران تأکید کرد: این اقدام در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم برای جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی و تأمین عدالت در دسترسی به فضاهای استاندارد تحصیلی صورت گرفته است.

