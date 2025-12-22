  1. استانها
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۲۶

مدارس آذربایجان‌غربی روز سه‌شنبه ۲ دی ماه تعطیل شد

ارومیه- ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی از تعطیلی مدارس ارومیه برای پیشگیری از شیوع آنفلوانزا رو سه شنبه دوم دی ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز سه‌شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۴ با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

با توجه به اعلام دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی و با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، رعایت موارد زیر به صورت جدی توصیه می‌شود:

رعایت اصول بهداشتی بسیار مهم و ضروری بوده و از حضور در محیط‌های شلوغ و سربسته خودداری کرده و استفاده از ماسک در صورت حضور در این مکان‌ها توصیه می‌شود.

پرهیز از تماس نزدیک با افراد مشکوک ضروری بوده و شست‌وشوی مکرر دست‌ها، مهم‌ترین اقدام پیشگیری‌کننده است.

علائمی مانند تب، سرفه، ضعف عمومی، خستگی شدید، درد عضلانی، آبریزش بینی، تنگی نفس و در برخی موارد تهوع، استفراغ و اسهال از نشانه‌های شایع این بیماری است.

مصرف مایعات فراوان به‌ویژه نوشیدنی‌های گرم و نیز میوه‌ها و سبزیجات تازه توصیه می‌شود.

گروه‌های پرخطر شامل کودکان زیر پنج سال، سالمندان بالای ۶۵ سال، زنان باردار، بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای همچون دیابت، آسم، بیماری‌های قلبی و ریوی، نارسایی کلیه و …، افراد دارای نقص ایمنی و همچنین کارکنان حوزه بهداشت و درمان بیش از دیگران در معرض خطر ابتلاء و بروز عوارض شدید آنفلوانزا هستند.

اگر شهروندان علائم بیماری را در خود مشاهده کردند، حتماً به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کرده و از خوددرمانی به‌طور جدی پرهیز شود.

