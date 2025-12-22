برخی مدارس سمنان غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: پس از درخواست مدیر سه مرکز آموزشی مبنی بر غیر حضوری شدن آموزش، طبق دستورالعمل ارسالی از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان و با تأیید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، آن آموزشگاه‌ها در روز سه شنبه هفته جاری غیر حضوری شد.

وی افزود: پایه‌های دوم و سوم آموزشگاه ارشاد، آموزشگاه ابتدایی پسرانه سما و پایه‌های دوم و سوم آموزشگاه پسرانه ابتدایی هدایت دارای شرایط اجرای بخشنامه بیماری‌های واگیردار بودند و فردا سه شنبه غیر حضوری هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: این محدودیت‌ها با ارزیابی، بررسی و تصویب توسط شورای مدرسه به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان درخواست و پس از تأیید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، اعمال می‌شود.