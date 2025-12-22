تعدادی دیگر از مدارس استان سمنان هم غیرحضوری شد

قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تعدادی دیگر از مدارس استان سمنان هم فردا سه شنبه غیرحضوری شده است، تاکید کرد: علاوه بر سه مدرسه شهرستان سمنان، در شهرستان سرخه، مدرسه بهارستان در پایه‌های اول و سوم مشمول غیرحضوری بودن شد.

وی افزود: در شهرستان میامی نیز دبستان بیت‌المقدس فرومد کلاس‌ها در روز سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: قبل از این پایه‌های دوم و سوم آموزشگاه ارشاد، آموزشگاه ابتدایی پسرانه سما و پایه‌های دوم و سوم آموزشگاه پسرانه ابتدایی هدایت سمنان هم غیرحضوری شده بود.