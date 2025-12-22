  1. استانها
  2. سمنان
۱ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۲۴

تعدادی دیگر از مدارس استان سمنان هم غیرحضوری شد

تعدادی دیگر از مدارس استان سمنان هم غیرحضوری شد

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از غیرحضوری شدن تعداد دیگری از مدارس این استان در روز سه‌شنبه، دوم دی‌ماه جاری خبر داد.

قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تعدادی دیگر از مدارس استان سمنان هم فردا سه شنبه غیرحضوری شده است، تاکید کرد: علاوه بر سه مدرسه شهرستان سمنان، در شهرستان سرخه، مدرسه بهارستان در پایه‌های اول و سوم مشمول غیرحضوری بودن شد.

وی افزود: در شهرستان میامی نیز دبستان بیت‌المقدس فرومد کلاس‌ها در روز سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: قبل از این پایه‌های دوم و سوم آموزشگاه ارشاد، آموزشگاه ابتدایی پسرانه سما و پایه‌های دوم و سوم آموزشگاه پسرانه ابتدایی هدایت سمنان هم غیرحضوری شده بود.

کد خبر 6698761

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها