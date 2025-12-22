به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست هم‌افزایی زنان پیشرو سیاسی ایران، با اشاره به درگذشت اشرف بروجردی، رئیس سابق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، گفت: معمولاً قاعده بر این است آدم‌هایی که رد پای عمیق ایجاد می‌کنند ممکن است در بین ما نباشند، ولی به معنای نبودن آن‌ها نیست. آدم‌هایی که تأثیرگذاری مؤثری دارند، معمولاً از سبک زندگی خودشان تا نوع رفتار خودشان و تا سبک مدیریت خودشان، به‌گونه‌ای رد پای پایداری می‌گذارند که این ردپا ثابت می‌ماند و در طول زمان همچنان پابرجا خواهد بود.

وی افزود: حضور زنان در عرصه‌های مختلف، از جمله عرصه‌های سیاسی، جزو موضوعاتی است که در دنیا عمر چندانی از آن نمی‌گذرد. معمولاً زنان در طول تاریخ هم اگر تأثیرگذاری داشتند، در فضای خلوت‌نشینی بوده است، اما پس از جنگ جهانی دوم فضایی ایجاد شد که زنان بتوانند تأثیرگذاری‌های بارز سیاسی داشته باشند.

سخنگوی دولت گفت: البته باید این را در ادبیات دینی‌مان استثنا کنیم و تأثیرگذاری بزرگانی مانند حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و حضرت زینب (س) را که تأثیرگذاری معناداری در سیاست داشته‌اند، در نظر بگیریم. این نشان‌دهنده پیشرو بودن مکتب اسلام در این حوزه است.

وی افزود: در عصر فعلی، قرار گرفتن در فضای سیاست کاری است که باید ابتدا برای آن آماده بود؛ اگر ندانیم به کجا گام برمی‌داریم، حتماً هزینه‌هایی که بر ما تحمیل می‌شود، قطعاً هزینه‌های بسیار سنگینی است.

مهاجرانی اظهار کرد: نماینده مجلس بودن، وزیر بودن یا معاون وزیر، معاون رئیس‌جمهور یا سخنگوی دولت بودن، هر کدام از این‌ها موقعیت‌هایی است که در کنار مثبت بودن خودشان، باید فرد بداند که در چه جایگاهی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در ازای چیزهایی که به دست می‌آورد و در موقعیت سیاسی خودش است، باید بداند چه چیزهایی را از دست می‌دهد و به اندازه کافی بین دادوستد این دو تعادل برقرار کند؛ وگرنه کم نبودند کسانی که در موقعیت قرار گرفتند اما تاب نیاوردند، به‌ویژه با توجه به اینکه مخرج مدیریت در زنان کم است و تعداد زنان در حوزه مدیریت محدود است.

