۱ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۳

فراخوان اهدای خون در فصل سرما در آذربایجان شرقی

تبریز- مدیر کل انتقال خون آذربایجان شرقی از فراخوان اهدای خون در فصل سرما در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رسولی، روز دوشنبه با اشاره به فرارسیدن فصل سرما، شیوع بیماری‌های تنفسی فصلی، کاهش مراجعه اهداکنندگان و در نهایت کاهش شدید ذخایر خونی استان، نیاز به همراهی همیشگی مردم شریف و نوع‌دوست استان آذربایجان شرقی را بیش از پیش ضروری توصیف کرد.

وی با بیان اینکه نیاز به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است، افزود: بیماران تالاسمی، سرطانی و مجروحین حوادث و سوانح و بیماران نیازمند جراحی، مصرف کننده‌های عمده خون هستند و از عموم هم‌استان‌های گرانقدر دعوت می‌کنیم تا در تمام گروه‌های خونی با حضور گرم و انسان دوستانه خود در مراکز ثابت و سیار اهدای خون به یاری بیماران بشتابند.

