فراخوان اهدای خون در فصل سرما در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رسولی، روز دوشنبه با اشاره به فرارسیدن فصل سرما، شیوع بیماری‌های تنفسی فصلی، کاهش مراجعه اهداکنندگان و در نهایت کاهش شدید ذخایر خونی استان، نیاز به همراهی همیشگی مردم شریف و نوع‌دوست استان آذربایجان شرقی را بیش از پیش ضروری توصیف کرد.

وی با بیان اینکه نیاز به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است، افزود: بیماران تالاسمی، سرطانی و مجروحین حوادث و سوانح و بیماران نیازمند جراحی، مصرف کننده‌های عمده خون هستند و از عموم هم‌استان‌های گرانقدر دعوت می‌کنیم تا در تمام گروه‌های خونی با حضور گرم و انسان دوستانه خود در مراکز ثابت و سیار اهدای خون به یاری بیماران بشتابند.