میزان سازش در پرونده های دادگستری ایلام به ۷۹ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیمحمدی روز دوشنبه در جلسه با سازمانهای مردم نهاد اظهار کرد: استان ایلام بهعنوان استان برتر کشور در فعالیت سازمانهای مردمنهاد معرفی شده، موفقیتی که حاصل تلاشهای مستمر سمنها است.
رئیسکل دادگستری ایلام از افزایش چشمگیر میزان سازش در پروندهها خبر داد؛ آماری که از ۴۵ درصد به حدود ۷۹ درصد در سال گذشته رسیده و نشاندهنده اثرگذاری مستقیم سمنها در کاهش اختلافات اجتماعی است.
وی با تأکید بر مردمیسازی قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: تشکیل پروندههای متعدد بدون نتیجه کافی نیست؛ مهم دستیابی به نتایج ملموس و مثبت است
وی گفت: در همین راستا، جلسات تخصصی با دستگاههای اجرایی و پلیسهای تخصصی برگزار و مأموریتهای تازهای از جمله نظارت بر بازار تعریف شده است.
علیمحمدی با اشاره به آموزههای نهجالبلاغه، فقر را عامل سرگردانی عقل و زمینهساز اختلاف دانست و گفت: بسیاری از مشکلات مردم با مبالغ اندک قابل حل است؛ نباید تنها به سرمایههای کلان چشم دوخت.
وی همچنین بر ضرورت آموزش مهارتهای اقتصادی و اجتماعی، کنترل خشم و مدیریت تعارضها تأکید کرد و نقش کلیدی سازمانهای مردمنهاد در پیشگیریهای اجتماعی را یادآور شد.
رئیسکل دادگستری ایلام افزود: تعلق اجتماعی باید تقویت شود؛ هر فردی، از قاضی و کارمند تا استاد دانشگاه، باید خود را مسئول حل مشکلات جامعه بداند.
