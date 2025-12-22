به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی عصر دوشنبه در جلسه هیئت رئیسه مجمع بسیجیان استان و رؤسای کارگروه‌های مجمع بسیجیان با اشاره به برگزاری اجلاسیه‌های شهرستانی در ۱۸ شهرستان، اظهار کرد: این اجلاسیه‌ها تا ۱۵ دی در حال اجرا هستند و اجلاسیه استانی نیز در دهه اول بهمن ماه برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه تاکنون ۶۸ طرح از سوی مجامع شهرستانی ارائه شده است، افزود: برخی از این طرح‌ها عملیاتی و اجرا شده و ۴۵ طرح دیگر نیز در حال اجراست.

وی با اشاره به ارتقای کیفی مجامع تصریح کرد: تغییر و تحولاتی انجام شده است؛ البته در گذشته نیز وضعیت خوب بوده اما پایش مجامع شهرستانی و کارگروه‌ها همراه با جلسات هم‌افزایی موجب حرکت پرشتاب در حوزه مجمع‌های استانی و شهرستانی شده است.

طرح‌های کشاورزی، اجتماعی و علمی در دستور کار مجمع بسیجیان گیلان است

سردار دامغانی با بیان اینکه ۱۱۰ کارگروه شهرستانی فعال هستند، گفت: ۷ گروه ابلاغی و ۲ گروه مجزا خاص استان وجود دارد که در مجموع ۹ گروه استانی تشکیل شده است که در این رابطه نیز طرح‌های مختلفی آماده ارائه در سال ۱۴۰۴ است.

وی با اشاره به بررسی مسائل اساسی شهرستان‌ها و استان افزود: دستور کار کارگروه‌ها حل مسائل است که در این مجمع دو طرح مهم در حوزه برنج مطرح شده است؛ نخست افزایش بهره‌وری با هدف‌گذاری ۲۰ درصد که جلسات متعددی با کارشناسان و دستگاه‌های مربوطه و با حضور استاندار برگزار شده و بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. طرح دوم نیز ارتقای سلامت برنج با توجه به آلودگی‌های شیمیایی است که در کارگروه سلامت آماده شده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه جایگاه مجمع در طرح‌های کلان تثبیت شده است، گفت: استاندار در خصوص آب و مدیریت منابع پیشنهاد داده و این موضوع در کارگروه مدیریت حکمرانی مطرح و تبدیل به طرح آماده شده است.

وی با اشاره به مباحث تربیتی و آموزشی افزود: طرحی جامع برای ایمن‌سازی دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی آماده شده است که پس از تصویب در اجلاسیه عملیاتی خواهد شد.

سردار دامغانی تصریح کرد: طرح سبک زندگی عفاف و حجاب نیز در دستور کار قرار دارد که پس از تصویب در مجمع آماده عملیاتی شدن دارد.

وی با بیان اینکه گیلان در حوزه زنبور عسل جایگاه سوم کشوری را داشت اما اکنون تنزل یافته است، گفت: طرحی در کارگروه علمی، پژوهشی و فناوری مطرح شده است برای تولید، اشتغال و کارآفرینی در این حوزه تا با ایجاد زنجیره محصولات، جایگاه گذشته جبران شود.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به ابتکارات استانی افزود: کارگروه‌های حقوق قضائی و رسانه که ابلاغی نیستند، جزو ابتکارات این مجمع در استان محسوب می‌شوند.

وی با تاکید بر استفاده حداکثر ظرفیت مجامع برای خدمت هرچه بیشتر به مردم، تصریح کرد: اگر هیئت‌های اندیشه‌ورز به‌طور واقعی عمل کنند، مجمع بسیج با کارگروه‌ها و گروه‌ها می‌تواند شاخصه‌ها را ارتقا دهد.