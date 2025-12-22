به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور در شرایطی به هفته ششم رقابتهای لیگ نخبگان آسیا رسیده است که این تیم با وجود فشردگی شدید مسابقات در چند جام مختلف، همچنان یکی از باثباتترین تیمهای این تورنمنت به شمار میرود. شاگردان دراگان اسکوچیچ حالا در ورزشگاه یادگار امام تبریز و با حمایت هواداران خود میزبان تیم الدحیل خواهند بود که نتیجه آن میتواند معادلات جدول را در آستانه مرحله حذفی تا حد زیادی روشن کند.
بازگشت به مسیر برد پس از عبور از فشار مسابقات
حضور همزمان تراکتور در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ نخبگان آسیا، طی هفتههای اخیر فشار زیادی به این تیم وارد کرده است تا در مقطعی از فصل جاری باعث افت نسبی نتایج سرخپوشان تبریزی شود. با این حال پیروزی مقابل پیکان در لیگ برتر و بهویژه حذف پرسپولیس در جام حذفی ایران، بار دیگر شرایط روحی و فنی تراکتور را به وضعیت مطلوب بازگرداند تا این تیم با انگیزهای مضاعف به استقبال نبرد آسیایی برود.
جایگاه مطمئن در جدول، اما بدون حاشیه امنیت کامل
تراکتور پس از گذشت پنج هفته از رقابتها، با کسب ۱۱ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد؛ جایگاهی که نشاندهنده عملکرد قابل قبول این تیم در لیگ نخبگان است. هرچند تغییرات جدول در هفته پایانی مرحله گروهی دور از انتظار نیست، اما برد مقابل الدحیل میتواند جایگاه تراکتور را تثبیت کرده و مسیر صعودی آرامتر و تقابل با حریفان سادهتر در مرحله بعد را برای نماینده ایران هموار کند.
دغدغه اصلی اسکوچیچ خستگی است
مهمترین چالش تراکتور پیش از این دیدار، خستگی ناشی از مسابقه سنگین و فرسایشی برابر پرسپولیس در جام حذفی است؛ دیداری که ۱۲۰ دقیقه به طول انجامید و در نهایت پس از ضربات پنالتی و حدود سه ساعت رقابت فشرده به پایان رسید. با این وجود، اسکوچیچ با توجه به عمق مناسب ترکیب تیمش، امیدوار است اثرات این خستگی را در ترکیب نهایی به حداقل برساند.
تنها یک غایب در لیست تراکتور
تراکتور در این دیدار تنها صادق محرمی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. سایر بازیکنان آماده حضور در میدان هستند و فهرست پرتعداد بازیکنان باتجربه و بینالمللی این تیم، دست سرمربی کروات را برای انتخاب ترکیب اصلی کاملاً باز گذاشته است. خط دفاعی منسجم تراکتور، که یکی از نقاط قوت این تیم در لیگ نخبگان بوده، همچنان نقش کلیدی در برنامههای فنی کادر فنی ایفا میکند.
الدحیل برای برد به تبریز آمدهاست
در سوی مقابل، الدحیل با هدایت جمال بلماضی شرایط متفاوتی دارد. نماینده قطر با توجه به وضعیت جدول، برای قطعی کردن صعود خود نیاز مبرمی به امتیاز دارد و به همین دلیل با رویکردی تهاجمی وارد میدان خواهد شد. این موضوع میتواند بازی را به تقابلی تاکتیکی و پرتنش تبدیل کند. هدفی که سرمربی الدحیل در نشست خبری قبل از بازی نیز اعلام کرد و عنوان داشت حتی یک گل اختلاف هم برای آنها کافی است تا پیروز میدان حساس شوند.
در حقیقت دیدار تراکتور و الدحیل در هفته ششم لیگ نخبگان آسیا، تقابل تیمی باثبات و شکستناپذیر با حریفی جاهطلب است. مسابقهای که هم برای تعیین جایگاه نهایی گروه و هم برای سنجش توان واقعی تراکتور در مسیر صعود آسیایی اهمیت ویژهای دارد. حال باید دید آیا نماینده فوتبال ایران میتواند با وجود خستگی، از امتیاز میزبانی استفاده کرده و یک گام دیگر به تحقق اهداف آسیایی خود نزدیکتر شود یا خیر.
دیدار تیمهای تراکتور و الدحیل از ساعت ۱۹:۳۰ امشب از هفته ششم لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار میشود.
