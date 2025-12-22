معتمدان هیئت اجرایی انتخابات شوراها در آستارا معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه نشست تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر شهرستان آستارا با حضور فرماندار، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، رئیس اداره ثبت احوال، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و تمامی معتمدان دعوت‌شده برگزار شد.

این جلسه در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون و ماده ۳۸ آئین‌نامه اجرایی انتخابات برگزار شد و پس از احراز رسمیت جلسه، فرآیند انتخاب معتمدین در دستور کار قرار گرفت. در ادامه انتخاب ۸ نفر معتمد اصلی و ۵ نفر معتمد علی‌البدل هیئت اجرایی از طریق رأی‌گیری و با اکثریت نسبی آرا انجام شد.

بر اساس نتایج رأی‌گیری، آقایان توکل مافی با ۲۱ رأی، سید مهدی میرکاظمی نیارق با ۲۰ رأی، رضا جباری با ۲۰ رأی، مهدی رحیم‌زاده ننه‌کران با ۲۰ رأی، بهنور درخشش با ۱۹ رأی، اکبر کابینی با ۱۹ رأی، محمد سالدار با ۱۹ رأی و رضا نمازی ننه‌کران با ۱۸ رأی به‌عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی برگزیده شدند.

همچنین پنج نفر شامل مهدی دارایی، قدرت واحدپور، زهرا اشجعی، آرمین یکسانی و توفیق عباسقلی‌زاده به عنوان معتمدین علی‌البدل این هیأت معرفی شدند.

در این نشست، فرماندار آستارا با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات سالم و پرشور گفت: انتخابات نماد مردم‌سالاری دینی و مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت کشور است و وظیفه اعضای هیئت اجرایی، رعایت دقیق اصول بی‌طرفی و قانون‌مداری است تا اعتماد عمومی تقویت شود و زمینه حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی فراهم گردد.

وی افزود: برگزاری انتخاباتی سالم و صیانت از آرای مردم مهمترین وظیفه برگزارکنندگان انتخابات است، لذا انتظار می‌رود اعضای منتخب با مسئولیت‌پذیری و دقت، وظایف قانونی خود را انجام دهند و در مسیر برگزاری انتخاباتی شفاف و منظم گام بردارند.

درمانی با اشاره به مشارکت بالای مردم شهرستان آستارا در انتخابات گذشته بیان کرد: شهرستان آستارا همواره جز شهرستان‌های پیشرو در مشارکت مردمی بوده و امیدواریم با همکاری همه عوامل اجرایی و نظارتی، بار دیگر شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش‌رو باشیم.

گفتنی است؛ این انتخاب در راستای آماده‌سازی مقدمات برگزاری انتخابات در شهرستان آستارا صورت گرفت و به گفته فرماندار، همه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری کامل با هیئت اجرایی هستند.