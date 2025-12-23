آلودگی هوا باعث پیری زودرس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آلبویه، ضمن اشاره به افزایش ذرات معلق و ترکیبات آلاینده در هوای کلانشهرها، افزود: آلودگی هوا تنها سلامت عمومی را تهدید نمیکند، بلکه آثار مستقیم و تدریجی بر بافت پوست دارد؛ آثاری که میتواند از تحریکات سطحی آغاز شود و تا تشدید لکها و چینوچروک پیش برود.
وی توضیح داد: آلایندهها با نشستن روی سطح پوست و نفوذ به لایههای عمقی، فرآیند استرس اکسیداتیو را فعال میکنند و این روند بهمرور موجب تضعیف ساختارهای پروتئینی و کاهش توان ترمیم طبیعی پوست میشود.
به گفته آلبویه، افزایش مراجعات و شکایات پوستی در دورههای آلودگی شدید، نشانهای روشن از جدی بودن این مسئله است.
مدیرکل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به واکنش صنعت داخلی به این چالش، افزود: در سالهای اخیر، تولید محصولات مراقبت پوستی با رویکرد ضد آلودگی در برندهای ایرانی رشد محسوسی داشته و استفاده از آنتیاکسیدانها، ترکیبات تقویتکننده سد پوستی و فیلترهای محافظتی در فرمولاسیونها افزایش یافته است.
به گفته وی، این محصولات در بازار داخلی با استقبال مصرفکنندگان، بهویژه در شهرهای بزرگ، مواجه شده و آگاهی عمومی نسبت به ضرورت مراقبت از پوست در شرایط آلودگی هوا در حال افزایش است.
آلبویه تأکید کرد: مقایسهها نشان میدهد بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی توانستهاند به استانداردهای نوآورانه جهانی نزدیک شوند و حتی در برخی حوزهها مانند سرمهای آنتیاکسیدانی، پیشرفتهای قابلتوجهی ثبت کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: مطالعات علمی بینالمللی نیز نقش مستقیم آلودگی هوا در بروز التهاب مزمن و تسریع روند پیری پوست را تأیید کردهاند و صنعت زیبایی جهان با توسعه محصولات تخصصی ضد آلودگی به این چالش پاسخ داده است.
