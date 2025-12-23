به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی شامگاه دوشنبه در شورای مسکن چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مسکن یکی از پایه‌های اصلی آرامش، امنیت و امید به آینده در جامعه است و همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان وظیفه دارند برای اقشار کم‌درآمد، کارگران، فرهنگیان و کارکنان خدوم دستگاه‌ها تأمین زمین و مسکن را با جدیت دنبال کنند. هیچ وظیفه‌ای در حوزه اجرایی به اندازه خانه‌دار کردن مردم اولویت ندارد.

وی با اشاره به آماده بودن ۱۲۰۰ واحد مسکونی برای واگذاری به متقاضیان تصریح کرد: اولویت نخست ما تعیین تکلیف این واحدهاست تا هرچه سریع‌تر به دست مردم برسد، هیچ دستگاهی حق ندارد مانع‌تراشی کند و همه باید با سرعت، دقت و شفافیت در کنار اداره کل راه و شهرسازی باشند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: بانک‌ها باید همراه واقعی مردم باشند و از پیچ‌وخم‌های اداری که سد راه طرح‌های ملی است جلوگیری کنند، شهرداری‌ها باید تسهیلگر باشند نه مانع صدور پروانه و مجوز.

مردانی ادامه داد: بنیاد مسکن، شرکت‌های خدمات‌رسان و همه مجموعه‌ها باید بدانند که تأخیر در اجرای طرح‌ها به معنای بهم زدن آرامش مردم است.

وی با اشاره به مشکلات موجود بیان داشت: استان با چالش‌هایی چون کمبود زمین، کندی صدور مجوزها و تأمین مالی مواجه است، اما این مسائل نباید باعث عقب‌نشینی شود بلکه باید انگیزه‌ای برای تلاش مضاعف باشد، مردم سال‌هاست چشم‌انتظار خانه‌دار شدن هستند و ما موظفیم پاسخگو باشیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: با حل مشکل زمین نهالستان لردگان و ابلاغ طرح جامع شهرکرد، در ایام دهه فجر امسال ۵ هزار نفر زمین دریافت خواهند کرد، این اقدام گام بزرگی در مسیر خانه‌دار شدن مردم استان خواهد بود.