ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر با فرارسیدن شب یلدا، آئین توزیع ۲۵۰۰ بسته یلدانه با مشارکت خیرین نیکاندیش و داوطلبان این جمعیت، در سطح استان اجرا شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی با اشاره به رویکرد انساندوستانه این اقدام، گفت: این بستهها با هدف ترویج فرهنگ نوعدوستی و ایجاد لحظاتی گرم و صمیمی برای اقشار مختلف جامعه، در مراکز گوناگونی از جمله سرای سالمندان، مراکز نگهداری کودکان بیسرپرست، خانوادههای کمبرخوردار، پایگاههای امدادی و میان بیماران نیازمند توزیع شد.
وی با قدردانی از همراهی خیرین و تلاش داوطلبان هلالاحمر افزود: مشارکت داوطلبانه و همدلی مردم نیکوکار استان، سرمایهای ارزشمند برای توسعه فعالیتهای بشردوستانه جمعیت هلالاحمر است و این اقدامات نقش مؤثری در تقویت امید و نشاط اجتماعی دارد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: این جمعیت همواره در کنار مردم و در خدمت اقشار آسیبپذیر جامعه بوده و با همراهی داوطلبان و خیرین، مسیر خدمترسانی را با قدرت ادامه خواهد داد.
