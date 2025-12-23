توسعه عدالت و ارتقای کیفیت آموزشی در اولویت دولت چهاردهم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بحریزاده مشاور وزیر آموزشوپرورش، در گردهمایی قدردانی از مدیران و نمایندگان بنگاههای اقتصادی و بانکها در راستای حمایت از نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی و استمرار و تقویت همراهیها در توسعه نهضت تحولی مدرسهسازی دولت وفاق ملی که در مرکز همایشهای بینالمللی ایران برگزار شد، با تأکید بر جایگاه بیسابقه آموزشوپرورش در دولت چهاردهم گفت: جامعه آموزشوپرورش و همه دغدغهمندان نظام تعلیم و تربیت در طول دههها خدمت، همواره یک آرزوی مشترک داشتهاند و آن اینکه آموزشوپرورش به اولویت نخست دولتها تبدیل شود.
وی افزود: امروز میتوان گفت این آرزوی دیرینه محقق شده است. در دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان آموزشوپرورش، توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش را بهعنوان اولویت اول دولت خود قرار دادهاند و این یک فرصت کمنظیر و تاریخی برای نظام تعلیم و تربیت کشور است.
بحریزاده با اشاره به میزان توجه رئیسجمهور به این حوزه تصریح کرد: جالب است بدانید تاکنون بیش از ۸۰ جلسه با محوریت توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش، بهصورت مستقیم و با حضور شخص رئیسجمهور برگزار شده است. این حجم از پیگیری و اهتمام، نشاندهنده عزم جدی دولت برای تحول بنیادین در آموزشوپرورش است و فرصتی استثنایی است که پس از سالها انتظار، امروز در اختیار همه ما قرار گرفته است.
مدیرکل حوزه وزارتی آموزشوپرورش ادامه داد: اکنون زمان آن رسیده که همه اقشار جامعه، بهویژه کسانی که دغدغه توسعه پایدار و پیشرفت آینده کشور را دارند، پای کار بیایند و آموزشوپرورش را بهعنوان مهمترین زیرساخت توسعه پایدار و تضمینکننده آینده ایران اسلامی، مورد حمایت جدی قرار دهند.
وی با تأکید بر نقش مشارکتهای مردمی و اقتصادی اظهار کرد: همراهی بنگاههای اقتصادی و نهادهای اجتماعی میتواند نقش تعیینکنندهای در توسعه عدالت آموزشی، محرومیتزدایی از فضاها و تجهیزات آموزشی و همچنین ارتقای کیفیت آموزش ایفا کند. پس از رفع کمبودها در حوزه فضا و تجهیزات، گام مهمتر، توجه به کیفیت آموزشی است که نیازمند همکاری و همافزایی همه بخشهاست.
بحریزاده خاطرنشان کرد: هم دولت و هم وزارت آموزشوپرورش با تمام توان پای کار آموزشوپرورش ایستادهاند و این عزم جدی در سطوح مختلف مدیریتی وجود دارد. وزارت آموزشوپرورش نیز وظیفه خود میداند که ضمن قدردانی از حمایتها، زحمات و خدمات ارزشمند بنگاههای اقتصادی و خیران، هرگونه مانع و مشکل احتمالی در مسیر مشارکتها را با سرعت و جدیت برطرف کند.
وی در پایان تأکید کرد: تلاش ما بر این است که زمینه مشارکت همه اقشار جامعه در نهضت توسعه عدالت آموزشی بیش از پیش فراهم شود و با همدلی، همراهی و همافزایی، آیندهای روشنتر برای نظام تعلیم و تربیت و فرزندان این سرزمین رقم بخورد.
در شب خاطرهانگیز مدرسه سازی ایران با حضور بیش از صد مدیر ارشد بنگاههای اقتصادی و بانکهای همراه در امر مقدس مدرسه سازی به خصوص همراهان نهضت تحولی توسعه عدالت آموزشی دولت چهاردهم، ضمن تقدیر از این عزیزان مسیر درخشانی برای ادامه نهضت مدرسه سازی کشور گشوده شد.
