کشف بیش از یازده تن آرد یارانه ای خارج از شبکه توزیع در آذرشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامحسین زاهد روز سه‌شنبه در تشریح این خبر گفت: در راستای ارتقا امنیت عمومی و طرح مقابله با قاچاق کالا، برابر اخبار واصله مبنی بر وجود آرد یارانه‌ای خارج از شبکه در یک واحد تولیدی نان، مأموران پلیس آگاهی با همکاری عوامل کلانتری بخش ممقان با هماهنگی مقام قضائی در محل حضور یافتند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از این واحد تولیدی مقدار ۲۷۷ کیسه ۴۰ کیلویی به وزن ۱۱ تن و ۸۰ کیلو گرم آرد یارانه‌ای خارج از شبکه توزیع که فاقد حواله و مدارک قانونی بود را کشف کردند.

سرهنگ زاهد با اشاره به اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی گردید، افزود: ارزش ریالی آرد کشف شده بنا به اظهارات کارشناسان ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر در پایان خاطر نشان کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان عزیز در صورت مشاهده هرگونه فعالیت قاچاقچیان، مراتب را سریعاً از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.