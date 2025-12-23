به گزارش خبرنگار مهر، کیارش بیرانوند امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به برگزاری همایش آبزیپروری و فناوری نوین در لرستان، اظهار داشت: این همایش در راستای توسعه آبزیپروری و با حضور مقامات کشوری ۱۰ دیماه در اتاق بازرگانی لرستان برگزار میشود.
وی با اشاره به جایگاه لرستان در تولید آبزیان، گفت: استان باتوجهبه ظرفیتهای بالای آبزیپروری، طول رودخانهها و تعداد قابلتوجه مزارع پرورش ماهی، رتبه برتر تولید ماهیان سردابی و همچنین رتبه برتر آبزیپروری را در بین استانهای غیر ساحلی کشور به خود اختصاص داده است.
مدیرکل شیلات لرستان، گفت: این رویداد فرصتی استثنایی برای معرفی قابلیتهای منحصربهفرد لرستان در حوزه آبزیپروری است.
بیرانوند، افزود: برگزاری اینگونه همایشهای تخصصی، گامی مؤثر و ضروری در مسیر شناساندن هرچه بیشتر این ظرفیتهای خدادادی و جلب سرمایهگذاری در سطح ملی و حتی بینالمللی محسوب میشود.
