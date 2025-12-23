به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی توکلی صبح سه‌شنبه در جلسه شورای اقامه نماز استان اظهار داشت: نماز یکی از برجسته‌ترین فریضه‌های اسلامی است و همه متدینان و دستگاه‌های تبلیغ دین موظفند آن را جزو تکالیف حتمی خود بدانند.

وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به اجلاس سراسری نماز افزود: ایشان اجلاس نماز را یکی از سودمندترین گردهمایی‌های کشور دانستند که نشان‌دهنده اهمیت بالای فریضه نماز و اثرگذاری آن در جامعه است.

توکلی به وضعیت اقامه نماز در بیمارستان‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه در برخی بیمارستان‌ها، از جمله بیمارستان امام، حتی در بخش‌ها و کنار بیماران امکان اقامه نماز جماعت فراهم نیست و وجود امام جماعت بدون فضای مناسب پاسخگوی نیاز واقعی بیماران و همراهان نیست.

وی ادامه داد: در برخی بیمارستان‌ها زیرساخت‌های اولیه نمازخانه وجود دارد، اما ظرفیت و امکانات لازم برای برگزاری نماز جماعت همراه بیماران فراهم نیست و اقدامات فوری در این زمینه ضروری است.

مسئول ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی همچنین با اشاره به برنامه‌های اجرایی این ستاد بیان کرد: اجرای اجلاس استانی نماز هر سال برگزار می‌شود و فعالان نماز پس از اجلاس سراسری، برنامه‌ها و تجارب خود را در استان پیاده می‌کنند.

وی ادامه داد: امسال میزبانی برگزاری اجلاس به شهرستان قائن پیشنهاد شده و تاریخ برگزاری آن ۲۶ بهمن ماه پیش‌بینی شده است.

توکلی بر همکاری فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق مصوبات شورای اقامه نماز و ارتقای فرهنگ نماز نیازمند جدیت و پیگیری مستمر است.