به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «لانه کرکس» نوشته بهزاد دانشگر با حضور نویسنده رمان،منتقدان و اهالی رسانه در خانه روزنامه نگاران شهر برگزار میشود.
این نشستها که به نقد و بررسی کتابهای مربوط به شهدای مقاومت اختصاص دارد به همت بنیاد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود.
نشست نقد و بررسی کتاب « لانه کرکس» اثر بهزاد دانشگر، روز چهارشنبه سوم دیماه ساعت ۱۵ تا ۱۷ در خانه روزنامه نگاران شهر برگزار میشود. این مراسم که با حضور بهزاد دانشگر، نویسنده رمان، صادق علیزاده، منتقد کتاب برگزار خواهد شد، فرصتی مناسب برای علاقهمندان به ادبیات فراهم میکند تا با این اثر و مؤلف آن بیشتر آشنا شوند و سوالاتشان را مطرح کنندـ
کتاب «لانه کرکس» یک رمان نوجوان است که با لحن و روایتی مناسب این دسته از مخاطبان به نبرد با اشرار و نقش شهید قاسم سلیمانی در تسخیر قلعه «آورتین» میپردازد. لانه کرکس که توسط انتشارات مکتب حاج قاسم منتشر شده است به تسخیر قلعه «آورتین» (یک پایگاه استراتژیک اشرار) با طراحی شهید سلیمانی میپردازد.
