به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن دشتستانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری و نفر سارق احشام و کشف دو فقره سرقت در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت احشام در سطح شهرستان نهبندان، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی بیان داشت: مأموران کلانتری ۱۱ بلوار امام علی (ع) شهرستان نهبندان با انجام اقدامات پلیسی و بررسی میدانی ۲ نفر سارق را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه متهمان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان افزود: متهمان دستگیر شده در بازجویی‌های پلیسی به سرقت احشام اعتراف و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ دشتستانی با بیان اینکه احشام سرقتی تحویل مالباخته گردید، گفت: از شهروندان خواستاریم در جهت پیشگیری از سرقت به توصیه و هشدارهای پلیسی توجه داشته و در صورت اطلاع از هرگونه سرقت و یا ترددهای افراد مشکوک و ناشناس مراتب را سریعاً با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان سرایان هم از کشف هفت فقره سرقت شیرآلات و کنتور برق و دستگیری یک نفر سارق و کشف اموال مسروقه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نصرالله طاهری اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت شیرآلات سرویس‌های بهداشتی از اماکن عمومی و کنتور برق از منزل مسکونی در سطح شهر سرایان، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی بیان داشت: مأموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۱ قائم شهرستان سرایان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی یک نفر سارق سابقه دار را شناسایی که پس از هماهنگی با مرجع قضائی، متهم را طی عملیاتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ طاهری افزود: متهم در بازجویی‌های پلیسی با توجه به شواهد موجود به ۶ فقره سرقت شیرآلات از اماکن و یک فقره سرقت کنتور برق از منزل مسکونی اعتراف که در این رابطه پرونده تشکیل و متهم به مراجع قضائی معرفی شد.

وی خاطر نشان کرد: همشهریان با تجهیز اماکن خصوصی به ملزومات حفاظتی از قبیل، دوربین‌های مداربسته و دزدگیر فرصت سرقت را از سارقان گرفته و هرگونه موارد مشکوک امنیتی و انتظامی را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.