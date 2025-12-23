به گزارش خبرنگار مهر، کاوه اورعی یزدانی رئیس بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) زاهدان صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: یددرمانی یکی از روش‌های مؤثر، علمی و کم‌تهاجمی در درمان بیماری‌های تیروئید، به‌ویژه پرکاری تیروئید و سرطان تیروئید است و راه‌اندازی آن نقش بسزایی در بهبود روند درمان بیماران خواهد داشت.

وی افزود: با بهره‌برداری از این بخش، نیاز به اعزام بیماران به سایر استان‌ها کاهش یافته و از تحمیل هزینه‌ها و سفرهای درمانی غیرضروری جلوگیری می‌شود.

‌اورعی یزدانی با تاکید بر رعایت کامل استانداردهای پزشکی هسته‌ای افزود: در راستای رفاه حال بیماران، تمامی اقدامات زیرساختی، تجهیزاتی و ایمنی لازم با رعایت اصول حفاظت پرتویی و با حضور کادر درمانی آموزش‌دیده در حال انجام است و این بخش به‌زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد.