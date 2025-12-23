به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سازمان ورزش شهرداری تهران و وزارت آموزشوپرورش با هدف با امضای صورتجلسه همکاری برای توسعه زمینهای چمن مصنوعی در مدارس شهر تهران برگزار شد؛ نشستی که در آن بر ارتقای ورزش دانشآموزی، استفاده حداکثری از ظرفیت مدارس و اولویتبخشی به مناطق کمبرخوردار تأکید شد.
ورزش دانشآموزی؛ محور تحول نرمافزاری شهر تهران
در ابتدای این نشست، حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با اشاره به تحولات چهارگانه شهرداری تهران، ورزش دانشآموزی و مدارس را یکی از ارکان اصلی تحول نرمافزاری شهر دانست و گفت: این حوزه در چارچوب مأموریتهای معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تعریف شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۹ هزار مدرسه در استان تهران فعال است که ۴ هزار مدرسه از این تعداد در شهر تهران قرار دارد، افزود: بیش از یکمیلیون و ۲۵۰ هزار دانشآموز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند و برگزاری المپیادهای دانشآموزی و تعریف کلانپروژههای ورزشی با محوریت دانشآموزان در دستور کار قرار دارد.
کمبود زیرساختهای ورزشی و استفاده از ظرفیت مدارس
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با اشاره به محدودیت زیرساختهای ورزشی پایتخت به دلیل کمبود زمین اظهار کرد: تدبیر معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برای جبران این نقیصه، استفاده از ظرفیت مدارس بهعنوان یکی از مهمترین فضاهای در دسترس برای توسعه ورزش دانشآموزی و شهروندی است.
به گفته اوجاقی، اجرای زمینهای چمن مصنوعی در حیاط مدارس فاز نخست این برنامه محسوب میشود و در مراحل بعدی، با افزایش اعتبارات و شناسایی ظرفیتهای جدید، علاوه بر افزایش تعداد زمینهای چمن مصنوعی، اجرای کفپوشهای ورزشی نیز در مدارس دنبال خواهد شد.
اجرای فاز نخست طرح در ۶۰ تا ۷۰ مدرسه تهران
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با اشاره به جزئیات صورتجلسه منعقدشده میان شهرداری تهران و وزارت آموزشوپرورش تصریح کرد: بر اساس این توافق، مسئولیت انجام عملیات زیرسازی، تسطیح، مقاومسازی، زهکشی و آمادهسازی فضاهای مورد نظر بر عهده آموزشوپرورش خواهد بود و شهرداری تهران تأمین، خرید و اجرای چمن مصنوعی را بر عهده میگیرد.
وی افزود: در فاز نخست اجرای این طرح، حدود ۶۰ تا ۷۰ مدرسه در مناطق مختلف شهر تهران، با اولویت مناطق کمبرخوردار، تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
تشکیل کارگروه تخصصی
در ادامه این نشست، مقرر شد کارگروه فنی و تخصصی با حضور نمایندگان سازمان ورزش شهرداری تهران، اداره کل آموزش شهروندی، قرارگاه تعلیم و تربیت شهرداری تهران، معاونت تربیتبدنی و سلامت آموزشوپرورش شهر تهران و شهرستانهای استان تهران و همچنین دفتر تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی وزارت آموزشوپرورش تشکیل شود تا پیگیری، هماهنگی و اجرای مفاد این صورتجلسه را بر عهده داشته باشد.
نگاه آموزشوپرورش به نقش تربیتی فضاهای ورزشی
محمد جعفری معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزشوپرورش نیز در این نشست با قدردانی از ظرفیتهای سازمان ورزش شهرداری تهران و رویکرد حمایتی مدیریت شهری، به نقش ورزش در ابعاد اجتماعی، بهداشتی و ایجاد نشاط اجتماعی اشاره کرد و گفت: در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش بر تنوعبخشی به محیطهای یادگیری تأکید شده و فضاهای ورزشی میتوانند بستر مناسبی برای تربیت دانشآموزان و تقویت مهارتهای اجتماعی آنان باشند.
اولویت مدارس دخترانه و تقویت استعدادیابی ورزشی
در ادامه، محمدامین توکلیزاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به نگاه مشترک رئیسجمهور و شهردار تهران به اهمیت آموزشوپرورش، اظهار کرد: شهرداری تهران تقدیر از دانشآموزان قهرمان در عرصه های جهانی را در دستور کار خود قرار میدهد و این موضوع با همکاری آموزشوپرورش اجرایی خواهد شد.
وی افزود: در اجرای این طرح، مدارس دخترانه در اولویت قرار دارند و رقابتهای «قهرمان شهر» فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادهای ورزشی دانشآموزان به شمار میرود.
تشریح تعهدات طرفین در صورتجلسه مشترک
در پایان این نشست، صورتجلسه همکاری مشترک میان شهرداری تهران و وزارت آموزشوپرورش به امضا رسید.
بر این اساس، معاونت تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزشوپرورش موظف است مدارس واجد شرایط اجرای طرح را بر اساس شاخصهای تعیینشده معرفی کرده و نظارت فنی بر اجرای عملیات زیرسازی، تسطیح، مقاومسازی، زهکشی و آمادهسازی فضاها را بر عهده گیرد. همچنین مدارس منتخب ملزم به عدم تغییر کاربری فضاهای تجهیزشده، بهرهبرداری آموزشی مناسب، نگهداری صحیح از زمینهای چمن مصنوعی و همکاری با معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برای بهرهبرداری محلی از این فضاها در ساعات غیرآموزشی هستند.
در مقابل، شهرداری تهران و سازمان ورزش شهرداری تهران متعهد شدند تأمین اعتبار مورد نیاز طرح را در چارچوب ردیفهای اعتباری مصوب انجام داده و نسبت به خرید، تأمین و نصب چمن مصنوعی اقدام کنند. کنترل کیفیت اجرا و انطباق پروژهها با استانداردهای مصوب، تشکیل دبیرخانه کارگروه فنی و تخصصی در سازمان ورزش و ارائه گزارشهای دورهای از روند پیشرفت اجرای طرح نیز از دیگر تعهدات شهرداری تهران در این تفاهمنامه است.
همچنین بهمنظور حسن اجرا، پیگیری و نظارت مستمر بر مفاد این صورتجلسه، کارگروه فنی و تخصصی با مسئولیت مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران تشکیل خواهد شد و معاونت تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزشوپرورش موظف است ظرف مدت یک هفته از تاریخ امضای صورتجلسه، نماینده تامالاختیار خود را معرفی کند. جلسات هماهنگی و نظارتی این کارگروه حداقل ماهی یکبار برگزار خواهد شد و در صورت نیاز، جلسات فوقالعاده نیز با درخواست هر یک از طرفین تشکیل میشود.
