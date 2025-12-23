به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی، در بیستمین نشست ستاد مدیریت بحران استان که با حضور مسئولان اعزامی وزارت کشور و سایر سازمانها و وزارتخانههای مرتبط برای ارزیابی خسارات سیل هرمزگان برگزار شد، با تقدیر از تلاشهای همه دستگاهها در مراحل مختلف سیل اخیر، بر لزوم حفظ روحیه اتحاد و اقدام سریع برای جلب رضایت مردم و کاهش خسارات تأکید کرد.
وی گفت: مدیرانی که در مدیریت بحران سیل اخیر نقشآفرینی کردند، خوش درخشیدند و تلاش کردند که با انسجام، همبستگی، یکپارچگی و اقدام به موقع، چه در مرحله قبل از بحران، چه در حین بحران و چه پس از بحران، رضایت مردم را جلب کنند و کاهش خسارات را در پی داشته باشند.
آشوری تازیانی با اشاره به تأکیدات مقامات عالی کشور گفت: آنچه مورد تأکید مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری، وزیر محترم کشور و همه مسئولین است، این است که ما در شرایط عادی و بحرانی، سرمایه اجتماعی نظام کشور را حفظ کنیم که مهمترین پشتوانه حرکت در کشور است. مردم، حاکمیت و جامعه مدنی باید با هم همکاری کنند تا این سرمایه حفظ شده، خدماترسانی به موقع انجام شود و مشارکت جمعی تقویت شود.
وی با بیان اینکه سیل اخیر در استان هرمزگان از نظر شکل، محتوا وخسارتها ترکیبی بود، افزود: قولی از طرف دولت داده شده و آن این است که ما پای کار شما هستیم، کنار شماییم و تا زمانی که زندگی اولیه برنگردد، حضور فعال و پشتیبانی اساسی خواهیم داشت از این رو دولت مردم را متأثر از سیلاب را تنها نخواهد گذاشت.
وی افزود: تدبیر عقلانی، برنامه، یکپارچگی در پاسخگویی و به نمایش گذاشتن همان اصولی که قبل و حین بحران داشتیم، برای تقویت سرعت خدمترسانی ضروری است.
آشوری تازیانی اعلام کرد: جلسات ما در پس از بحران هفتهای یک بار برگزار خواهد شد تا مسائل پیگیری، بر روند خدمترسانی نظارت و به خسارات پاسخ داده شود.
وی بر لزوم تغییر تاکتیکها با حفظ شرایط پاسخگویی بحران تأکید و مثال زد: اگر بگوییم مردم در سامانه ثبتنام کنند، در روستاها نه سامانهای هست و نه حوصلهای. نیاز به یک حلقه واسط داریم. مدیریت بحران باید شبکهای شود. دهیاران، شوراها، مدیران محلی میتوانند این حلقه واسط باشند تا شبکه مویرگی ما در همه جا حضور داشته و سرعت عمل بالاتری ایجاد کند.
آشوری هشدار داد: اگر بحران را با همان روحیه حین بحران دنبال نکنیم، طولانی شدن خدمترسانی باعث سلب رضایت، امید و اعتماد مردم میشود. اینها شاخصهای سرمایه اجتماعی ما هستند. ما با کارآمدی، انسجام، یکپارچگی و حرکت همدلانه در اضلاع مختلف حکمرانی میتوانیم به رفع مشکلات برسیم.
استاندار هرمزگان با قدردانی از حضور تمامی نیروها از جمله دستگاههای امدادی و خدمت رسان، ارتش، سپاه، نیروی دریایی، بسیج، انتظامی و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی گفت: وقتی همه پای کار باشند و مدیریت صحیح و یکپارچه اعمال شود، خسارات کاهش مییابد.
وی بر ضرورت آسیبشناسی جدی پس از بحران تأکید کرد: بحران در کشور ما ممتد و مستمر است. ممکن است سه هفته دیگر مجدداً هشدار باران داشته باشیم. تکلیف ستاد بحران است که همه دستگاهها در بخش خود و فرا بخش، آسیبشناسی کنند. اگر اولویتهای اجرایی را از متن بحران استخراج کنیم، در بحران بعدی خسارات به حداقل خواهد رسید.
وی در پایان سخنانش از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا شخصاً در مناطق سیلزده استان حضور یافته و گزارشهای میدانی فشرده ارائه دهند.
