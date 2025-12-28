به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به اقدامات انجامشده پس از وقوع سیل اخیر، اظهار کرد: پایش مستمر، اقدام بههنگام و عمل به وعدهها، مهمترین عامل تقویت امید و اعتماد عمومی است و در این مسیر، دولت با تمام ظرفیت در کنار مردم ایستاده است.
وی با بیان اینکه در بخش مسکن، برآوردهای اولیه انجام شده است، افزود: در مجموع بیش از هزار واحد مسکونی شهری و روستایی دچار آسیب شدهاند و در ۱۳۴۱ واحد نیز به لوازم منزل خسارت وارد شده است که تأمین نیازهای ضروری این خانوارها، بهویژه زوجهای جوان و خانوارهای آسیبپذیر، در اولویت قرار دارد.
استاندار هرمزگان میزان خسارت واردشده به ساختمانها و تأسیسات زیربنایی را قابل توجه دانست و گفت: بر اساس ارزیابیها، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت به ساختمانهای عمومی و دولتی وارد شده و ۲۵۲ ساختمان آسیب دیدهاند. همچنین ۱۸ مرکز آموزشی استان دچار خسارت شدهاند و مسیرهای مواصلاتی، تأسیسات آب، برق، فاضلاب و مخابرات نیز آسیب جدی دیدهاند.
آشوری تازیانی با اشاره به خسارات بخش کشاورزی تصریح کرد: بیش از ۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در معرض خسارت قرار گرفته و بخش قابل توجهی از محصولات، دام و آبزیان پرورشی از بین رفته است که مجموع خسارات این بخش به چند هزار میلیارد تومان میرسد.
وی از حضور فعال دستگاههای ملی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، بسیج، بخش خصوصی، خیرین و مشارکت گسترده مردم قدردانی کرد و افزود: در این بحران، جلوههای زیبایی از همدلی، تعاون و همکاری مردم و مسئولان به نمایش گذاشته شد که سرمایهای ارزشمند برای استان و کشور است.
استاندار هرمزگان با تأکید بر اهمیت ارتباط مؤثر با مردم در شرایط بحرانی گفت: حفظ آرامش، گفتوگوی محترمانه با مردم و حضور میدانی مسئولان، نقش مهمی در کاهش نگرانیها و مدیریت صحیح بحران دارد و باید از هرگونه گسست میان دولت و ملت جلوگیری شود.
آشوری تازیانی در پایان با اشاره به پیشبینی تداوم شرایط ناپایدار جوی، از تقسیم استان به چند منطقه عملیاتی خبر داد و گفت: تمامی فرمانداران، مدیران دستگاهها و اعضای ستاد بحران موظف هستند بهصورت پیشدستانه، از مناطق پرخطر بازدید و اقدامات پیشگیرانه، کنترلی و پشتیبانی را با هماهنگی کامل انجام دهند تا کمترین آسیب متوجه مردم شود.
