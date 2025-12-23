ثبت اختراع فناوری سازه نگهبان برای گودبرداری ساحلی در خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این فناوری نسل چهارم سیستم سازه‌های نگهبان در مناطق ساحلی محسوب می‌شود که برای گودبرداری در زمین‌های ساحلی و جلگه‌ای با خاک‌های درشت‌دانه (ماسه‌ای) با هر سطح از تراکم نسبی و ریزدانه (سیلتی و رسی) با هر سطح از قوام نسبی و همچنین در شرایط تراز بالای آب زیرزمینی طراحی شده است.

در این فناوری، به جای وارد شدن کل وزن و فشار خاک به شمع و پی منفرد، بار به قاب و مهارهای فولادی منتقل می‌شود. این فناوری باعث می‌شود گودبرداری‌های خطرناک در مناطق ساحلی، ایمن، سریع و مقرون‌به‌صرفه باشد؛ چراکه اجازه می‌دهد سازه نگهبان در شرایطی اجرا شود که روش‌های سنتی کاملاً ناکارآمد یا خطرناک هستند.

از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این فناوری می‌توان به حذف شمع انتهایی و پی منفرد، نصب اعضای قائم از طریق پیش‌حفاری و کوبش، سیستم مهار لوله‌ای کوبشی–تزریقی و قابلیت اجرا در مناطق ساحلی و خاک‌های ریزشی اشاره کرد. این ویژگی‌ها به فعالان عرصه ساخت‌وساز در مناطق ساحلی امکان احداث زیرزمین در زیر تراز آب زیرزمینی، کاهش ضخامت دیوارهای محیطی و آب‌بندی کامل گود را می‌دهد.

طراحی و نظارت فناوری مذکور تاکنون در چندین پروژه در بندر بوشهر، در شرایط ساحلی و سخت محیطی (وجود ساختمان‌های قدیمی و حساس) و شرایط سخت ژئوتکنیکی (وجود لایه‌های ماسه‌ای ریزشی با تراکمی نسبی سست تا متوسط، تراز آب زیرزمینی بالا و وجود میان‌لایه‌های سخت) توسط شرکت مهندسین مشاور فناوران پی آسیا اجرا شده است.