ویژه‌برنامه‌های عزاداری شهادت امام هادی (ع) در حرم رضوی اعلام شد

مشهد- ویژه‌برنامه‌های عزاداری شهادت مظلومانه دهمین امام شیعیان، حضرت امام هادی (ع)، در حرم مطهر رضوی تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه‌های حرم مطهر رضوی به مناسبت فرارسیدن شهادت مظلومانه امام هادی (ع) با عنوان چراغ سامرا، از شامگاه سه‌شنبه ۲ دی‌ماه در رواق امام خمینی (ره) بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، با قرائت زیارت امین‌الله با نوای جعفر ملائکه، آغاز می‌شود.

در این مراسم همچنین، حجت‌الاسلام سید اسماعیل حاتمی به ایراد سخنرانی با موضوع شخصیت و سیره امام هادی (ع) می‌پردازد و قرائت دعای توسل با نوای محمد گلابگیر مرثیه‌سرایی امیر کردی و شعرخوانی علی رایگان، از شاعران آئینی اهل‌بیت (ع)، از دیگر برنامه‌های این مراسم خواهد بود.

ویژه‌برنامه صبح شهادت امام هادی (ع)، صبح روز چهارشنبه سوم دی‌ماه از ساعت ۹:۱۵ با سخنرانی آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، شعرخوانی سید مهدی موسوی، مرثیه‌سرایی مهدی نیکبخت و امیر عارف، همراه خواهد بود.

در ویژه‌برنامه شام شهادت امام هادی (ع)، زائران حریم ملکوتی رضوی میهمان سخنرانی و بیان معارف توسط حجت‌الاسلام سید اسماعیل حاتمی، شعرخوانی احمد حیدری، مرثیه‌سرایی مهدی اکبری می‌شوند و همچنین در این مراسم، زیارت جامعه کبیره با نوای زین‌العابدین غلامی، قرائت خواهد شد.

به مناسبت شهادت امام هادی (ع)، همچنین ویژه‌برنامه‌هایی همراه با سخنرانی و بیان معارف دینی، شعرخوانی آئینی، مرثیه‌سرایی و اجرای هم خوانی و تواشیح ویژه بانوان زائر و مجاور، در رواق نجمه خاتون حرم مطهر رضوی نیز، برگزار خواهد شد.

