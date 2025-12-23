به گزارش خبرگزاری مهر، ویژهبرنامههای حرم مطهر رضوی به مناسبت فرارسیدن شهادت مظلومانه امام هادی (ع) با عنوان چراغ سامرا، از شامگاه سهشنبه ۲ دیماه در رواق امام خمینی (ره) بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، با قرائت زیارت امینالله با نوای جعفر ملائکه، آغاز میشود.
در این مراسم همچنین، حجتالاسلام سید اسماعیل حاتمی به ایراد سخنرانی با موضوع شخصیت و سیره امام هادی (ع) میپردازد و قرائت دعای توسل با نوای محمد گلابگیر مرثیهسرایی امیر کردی و شعرخوانی علی رایگان، از شاعران آئینی اهلبیت (ع)، از دیگر برنامههای این مراسم خواهد بود.
ویژهبرنامه صبح شهادت امام هادی (ع)، صبح روز چهارشنبه سوم دیماه از ساعت ۹:۱۵ با سخنرانی آیتالله سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، شعرخوانی سید مهدی موسوی، مرثیهسرایی مهدی نیکبخت و امیر عارف، همراه خواهد بود.
در ویژهبرنامه شام شهادت امام هادی (ع)، زائران حریم ملکوتی رضوی میهمان سخنرانی و بیان معارف توسط حجتالاسلام سید اسماعیل حاتمی، شعرخوانی احمد حیدری، مرثیهسرایی مهدی اکبری میشوند و همچنین در این مراسم، زیارت جامعه کبیره با نوای زینالعابدین غلامی، قرائت خواهد شد.
به مناسبت شهادت امام هادی (ع)، همچنین ویژهبرنامههایی همراه با سخنرانی و بیان معارف دینی، شعرخوانی آئینی، مرثیهسرایی و اجرای هم خوانی و تواشیح ویژه بانوان زائر و مجاور، در رواق نجمه خاتون حرم مطهر رضوی نیز، برگزار خواهد شد.
