باند ۱۰ نفره شرکت هرمی در رباط کریم منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران از انهدام یک باند ۱۰ نفره شرکت هرمی در شهر پرند خبر داد.
کلانتری در ادامه با اشاره به دریافت گزارشهایی مبنی بر فعالیت این شرکت هرمی در پرند، گفت: پس از بررسیهای تخصصی، مأموران انتظامی موفق به شناسایی ۱۰ نفر از اعضای این باند شدند.
وی افزود: با هماهنگی قضائی، اعضای باند در عملیاتی هوشمندانه در مخفیگاهشان دستگیر شدند و در بازرسی از محل، ۱۰ جلد کتاب و جزوات آموزشی مربوط به عضوگیری شرکت هرمی کشف شد.
فرمانده انتظامی رباط کریم تأکید کرد: متهمان در بازجوییهای پلیس به جرم خود اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.
