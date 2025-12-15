به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اشتغال شهرستان شادگان دوشنبه شب به ریاست یعقوب مقدم فرماندار شادگان و با حضور فرمانده انتظامی شادگان، مسئول دفتر نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و سایر اعضا در محل سالن اجتماعات فرمانداری شادگان برگزار شد.

فرماندار شادگان در این جلسه با تأکید بر ضرورت تحقق کامل تعهدات اشتغالزایی، ثبت دقیق اطلاعات و به‌روزرسانی مستمر سامانه رصد، اظهار داشت: تحقق حداقل ۱۰۰ درصدی تعهدات اشتغال شهرستان ضروری است بنابراین همه اعضای شورای اشتغال شهرستان باید نسبت به اجرای این تعهدات پاسخگو باشند.

وی با اشاره به دغدغه‌های موجود در حوزه اشتغال افزود: با توجه به شرایط اشتغال شهرستان افزایش بیکاری و به‌تبع آن رشد آسیب‌های اجتماعی ضرورت نگاه ویژه به شهرستان شادگان دوچندان شده است و شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی فعال در شهرستان باید شادگان را به صورت خاص ببینند.

فرماندار شادگان تاکید کرد: بومی‌گزینی و جذب جوانان شادگانی در شرکت‌های مستقر در شهرستان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بیکاری و رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی داشته باشد و انتظار می‌رود مدیران شرکت‌ها این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

رئیس شورای اشتغال شهرستان شادگان در ادامه بر تسریع در ثبت و به‌روزرسانی تعهدات اشتغال در سامانه رصد تأکید کرد و گفت: شفاف‌سازی در شیوه جذب نیرو، رفع ابهامات موجود و جذب نیروهای بومی شادگان در شرکت‌ها باید با جدیت دنبال شود.

وی اضافه کرد: بانک‌های شهرستان موظف‌اند در تسریع فرآیند پرداخت و جذب تسهیلات مشاغل خانگی و سایر تسهیلات اشتغالزایی همکاری لازم را داشته باشند.

مقدم در پایان تأکید کرد: امیدواریم با همکاری ادارات، دستگاه‌ها و شرکت‌های مستقر در شهرستان شرایطی فراهم شود تا جوانان شادگان پس از تحصیل و کسب مهارت با آرامش خاطر وارد بازار کار شوند.