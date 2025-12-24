مومنی مقدم:هدف ما صعود به پلی آف است/ لیگ برتر والیبال رقابتی شده است

رضا مؤمنی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم صنعتگران امید در لیگ برتر والیبال گفت: تیمهای حاضر در لیگ والیبال امسال به دو دسته تقسیم میشوند. یک دسته شامل شش تیم بالایی است که از نظر مالی و مهرهای شرایط متفاوتی دارند و در رقابتهای قهرمانی به شدت رقابت میکنند. این تیمها نسبت به تیمهای پایینتر، هم از لحاظ سرمایهگذاری و هم از نظر تجربه، شرایط بهتری دارند. از طرفی دیگر، تیمهای نیمه پایینی جدول به ویژه هفت یا هشت تیم پایینتر، در حال مبارزه برای بقا هستند و هر بازی برای آنها حکم یک فینال را دارد. این رقابتها بهطور خاص برای تیمهای پایین جدول بسیار حساس است و هر بازی میتواند سرنوشتساز باشد.
سرمربی تیم صنعتگران امید افزود: ما در تیم صنعتگران امید هم از این قاعده مستثنا نیستیم و هدفمان این است که در این رقابتها باقی بمانیم و در نهایت جزو تیمهای هفتم یا هشتم قرار بگیریم تا بتوانیم در پلیآف حضور داشته باشیم. هدف اول ما این است که به پلیآف صعود کنیم و سعی داریم در آینده عملکرد بهتری داشته باشیم. البته باید واقعبین باشیم. شرایط تیممان به گونهای است که باشگاه بیشتر روی جوانگرایی و پرورش استعدادها تمرکز کرده است.
وی عنوان کرد: ما برنامهریزیمان این است که فرصت بازی به جوانان بدهیم و آنها را برای سالهای آینده آماده کنیم. به همین دلیل بیشتر بازیکنان تیم ما جوانانی هستند که از نظر فنی و روحی هنوز در حال رشد هستند. علاوه بر این، تعدادی از بازیکنان با تجربهتر مثل حمزه زرینی، مشهدی و احمدی داریم که نقش مربیگری و راهنمایی بچهها را در تمرینات و مسابقات بر عهده دارند. این ترکیب از جوانان و باتجربهها به ما کمک میکند تا در آینده نتایج بهتری کسب کنیم.
مؤمنی مقدم در خصوص بازی قبلی که منجر به شکست برابر این تیم شد، گفت: باید بگویم که تیم گنبد در وضعیت بحرانی به سر میبرد و آنها برای ادامه حضور در لیگ محکوم به برد بودند. ما از این موضوع مطلع بودیم و این مسأله فشار زیادی به تیم گنبد وارد کرده بود. برای تیم ما این بازی یک تجربه بسیار خوب بود، زیرا بچهها در مقابل هواداران زیادی بازی کردند که برای بسیاری از آنها تجربه جدیدی بود. به عنوان مثال، بازیکنی مثل پویا آریا خواه که تا قبل از این، مقابل این حجم از تماشاچی بازی نکرده بود، توانست تجربهای ارزشمند کسب کند. این تجربه به بچهها کمک میکند تا در بازیهای آینده با تمرکز بالاتر و آمادگی ذهنی بهتر وارد میدان شوند.
وی گفت: لیگ هنوز ادامه دارد و ما در مجموع ۲۶ بازی دور مقدماتی داریم که هرکدام برای ما حکم یک فینال را دارد. هدف ما این است که در نیمه بالای جدول باقی بمانیم و از وضعیت کنونی بهتر شویم. امیدواریم با بازیهای خوب و نتایج مثبت، بتوانیم حتی تیمهای بالای جدول را هم شکست دهیم. این هدفمان دور از دسترس نیست و میتوانیم با تداوم تلاشها به آن دست یابیم.
مؤمنی مقدم در مورد بازی مقابل رازین پلیمر گفت: این تیم بازیکنان بسیار خوبی دارد و از نظر هماهنگی در زمین بازی، تیمی قوی محسوب میشود. آنها چندین سال است که در کنار هم بازی میکنند و موفق به قهرمانی در لیگ دسته یک شدهاند و از این نظر هماهنگی خیلی زیادی با هم دارند بنابراین این تجربه برای ما به شدت چالشبرانگیز است. ما قبل از شروع لیگ دو بازی تدارکاتی با آنها انجام دادیم که یک بازی را باختیم و یکی را بردیم. این رقابتها برای هر دو تیم حیاتی است و هر تیمی که کمتر اشتباه کند و از آمادگی روانی بالاتری برخوردار باشد، میتواند برنده شود. ما تمام تلاشمان را میکنیم تا برنده این مسابقه باشیم و از پتانسیل جوانانمان و تجربه بازیکنان باتجربهمان استفاده کنیم تا در این بازی موفق شویم.
وی در مورد کیفیت فنی لیگ برتر والیبال خاطرنشان کرد: بازیهای این فصل لیگ والیبال بسیار تماشاگرپسند و رقابتی شده است. تیمهای زیادی از بازیکنان جوان بهره میبرند و این موضوع باعث بهبود کیفیت لیگ در سالهای آینده خواهد شد. ما به عنوان تیمی که در فاز دوم رقابتها حضور داریم، باید روی عملکرد و استراتژیهای خودمان تمرکز کنیم و جوانانمان را در این مسیر همراهی کنیم تا بتوانند به تیم ملی کمک کنند. امیدوارم در آینده این جوانان در تیم ملی بزرگسالان هم فرصت بازی پیدا کنند و شاهد رشد والیبال ایران باشیم.
مؤمنی مقدم همچنین درباره برگزاری پلیآف به صورت متمرکز گفت: من شخصاً با برگزاری پلیآف به صورت متمرکز موافق هستم. با توجه به شرایط سختافزاری و امکاناتی که در شهرستانها وجود دارد، این موضوع میتواند به بهبود کیفیت مسابقات کمک کند. اما از طرفی باید به هواداران هر شهر هم احترام گذاشته شود، زیرا آنها دوست دارند تیمشان در شهر خودشان بازی کند و از تیمشان حمایت کنند. سال گذشته مرحله اول پلیآف به صورت متمرکز برگزار نشد، اما مرحله نهایی متمرکز شد و به نظر من این شیوه میتواند مفید باشد. البته در صورت بهبود شرایط سختافزاری و امکانات در سایر شهرستانها، میتوان حتی فینال را به صورت رفت و برگشتی برگزار کرد. تهران سالنهای استاندارد و امکانات بیشتری دارد و برای میزبانی مرحله نهایی، این گزینه منطقی به نظر میرسد.
نظر شما