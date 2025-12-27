فدراسیون جهانی از بازگشت روسیه به والیبال خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیئت رئیسه فدراسیون جهانی والیبال در لوزان برگزار شد که لغو محرومیت فعالیت والیبال کشورهای روسیه و بلاروس در رده سنی‌های سنی مختلف یکی از موارد این نشست بود.

بر این اساس در این نشست پیشنهاد اجازه مشارکت ورزشکاران رده‌های سنی این کشورها در مسابقات بین المللی و قاره‌ای از اول ژانویه ۲۰۲۶ تصویب شد.

این تصمیم در راستای آخرین توصیه هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک (IOC) و با حمایت اجلاس المپیک اتخاذ شده است که بر اساس آن، ورزشکاران جوان دارای گذرنامه روسیه یا بلاروس نباید از حضور در مسابقات بین‌المللی رده‌های سنی چه در رشته‌های انفرادی و چه تیمی، محروم شوند.

والیبال و ورزش روسیه از زمان حمله این کشور به اوکراین (۲۴ فوریه ۲۰۲۲) از سوی فدراسیون‌های مختلف جهان تحریم شده است و بر همین اساس فدراسیون جهانی والیبال نیز اجازه حضور روسیه در هیچ رویدادی را نداد و رده‌بندی جهانی والیبال این کشور را نیز حذف کرد.