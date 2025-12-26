به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ویراستی نوشت: «به پایانِ خوشِ قصه عالم امیدواریم. تفاوت ما با ناامیدان و رخوت‌نشینان، همین «…و نَراهُ قَریبا» است. تا روز میلاد حضرت حجت (عج) چله دعای عهد گرفتیم که همین اعتقاد را مرور و تمرین کنیم که مقصد این چله‌خوانی، قیام و حرکت است.»

گفتنی است پویش سراسری «چله دعای عهد» از روز جمعه ۵ رجب آغاز شد و با استقبال گسترده مردم از اقشار مختلف همراه بوده است. این پویش معنوی و حرکت جمعی که تا نیمه شعبان ادامه دارد، با شعار «با تو عهد می‌بندیم» و با استناد به فرمایش امام صادق (ع) - «کسی که چهل صبح دعای عهد را بخواند، از یاران قائم خواهد بود» - شکل گرفته است.

بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده، با حضور گسترده‌ی مردم و چهره‌های فرهنگی، مذهبی و همراهی رسانه‌ها تاکنون بیش از دو میلیون نفر به این پویش پیوسته‌اند.

پویش «چله دعای عهد» به مدت ۴۰ روز، از ۵ رجب تا ۱۵ شعبان، همزمان با میلاد حضرت ولی‌عصر (عج)، ادامه خواهد داشت.