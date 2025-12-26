  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵

حجت‌الاسلام قمی: مقصد این چله‌خوانی، قیام و حرکت است

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار یک ویراست در صفحه‌ شخصی خود به پویش چله دعای عهد پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ویراستی نوشت: «به پایانِ خوشِ قصه عالم امیدواریم. تفاوت ما با ناامیدان و رخوت‌نشینان، همین «…و نَراهُ قَریبا» است. تا روز میلاد حضرت حجت (عج) چله دعای عهد گرفتیم که همین اعتقاد را مرور و تمرین کنیم که مقصد این چله‌خوانی، قیام و حرکت است.»

گفتنی است پویش سراسری «چله دعای عهد» از روز جمعه ۵ رجب آغاز شد و با استقبال گسترده مردم از اقشار مختلف همراه بوده است. این پویش معنوی و حرکت جمعی که تا نیمه شعبان ادامه دارد، با شعار «با تو عهد می‌بندیم» و با استناد به فرمایش امام صادق (ع) - «کسی که چهل صبح دعای عهد را بخواند، از یاران قائم خواهد بود» - شکل گرفته است.

بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده، با حضور گسترده‌ی مردم و چهره‌های فرهنگی، مذهبی و همراهی رسانه‌ها تاکنون بیش از دو میلیون نفر به این پویش پیوسته‌اند.

پویش «چله دعای عهد» به مدت ۴۰ روز، از ۵ رجب تا ۱۵ شعبان، همزمان با میلاد حضرت ولی‌عصر (عج)، ادامه خواهد داشت.

