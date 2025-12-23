کلنگ احداث مدرسه ۱۲ کلاسه در شهر اقبالیه به زمین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین کلنگزنی یک باب مدرسه ۱۲ کلاسه در شهر اقبالیه با مشارکت یک خیر و در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی برگزار شد.
این پروژه آموزشی در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع که توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه اهدا شده است، با زیربنای یکهزار و ۸۰۰ مترمربع احداث میشود و شامل ۱۲ کلاس درس استاندارد، نمازخانه، کتابخانه و فضاهای اداری مورد نیاز خواهد بود.
مدرسه ۱۲ کلاسه اقبالیه با رویکردی نوین و متناسب با نیازهای آموزشی روز طراحی شده و با مشارکت خیّر نیکاندیش حاج یدالله بیگدلی به مرحله اجرا میرسد؛ اقدامی که گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت آموزشی و فراهمسازی فرصتهای برابر برای دانشآموزان منطقه به شمار میرود.
