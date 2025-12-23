شهادت امام هادی(ع) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز ماه رجب سالروز شهادت امام هادی علیه‌السلام است؛ هرساله به این مناسبت هیئت‌ها، اماکن متبرکه و مساجد مجالس عزاداری برپا می‌کنند.

برنامه برخی هیئت به شرح زیر است:

هیئت محبان المهدی (عج) رزمندگان

سخنران: استاد مهدی توکلی

مداحان: علی‌اکبر زادفرج، علی ذاکری

ساعت: ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۰۰

مکان: خیابان مجاهدین اسلام، کوچه صادق اسلامی، بن‌بست سالور

هیئت ریحانه‌النبی

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی، مرشد ناصر کاظمی

مداح: محمدحسین پویانفر

ساعت: ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰

مکان: مسجد گیاهی تجریش

هیئت میثاق با شهدا

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مداح: سید علی حسینی

ساعت: ۱۹:۳۰ الی ۲۱:۳۰

مکان: بزرگراه چمران، بلوار مدیریت، مسجد دانشگاه امام صادق (ع)

هیئت حسینیه انصارالحسین

سخنران: حجت‌الاسلام معاونیان

مداح: محمد فصولی

ساعت: ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰

مکان: خیابان ری، ابتدای اتوبان محلاتی

هیئت مسجد حضرت امیر (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام علوی تهرانی

مداحا: علی کرمی، حسین ارضی

ساعت: ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰

مکان: خیابان کارگر شمالی

هیئت مکتب الزهرا (س)

سخنران: شیخ ناصر یوسفی

مداح: محمدرضا طاهری، حسین طاهری، علیرضا طاهری

ساعت: ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰

مکان: خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، حسینیه چهارده معصوم (ع)

هیئت الزهرا (س)

سخنران: حجت‌الاسلام چوبچیان

مداح: محسن عرب‌خالقی، اکبر مولایی

ساعت: ۲۱:۳۰ الی ۲۳:۳۰

مکان: خیابان پانزده خرداد، خیابان نوری، مسجد شیخ فضل‌الله نوری

هیئت رضا جان

سخنران: شیخ مهدی طباخیان

مداح: حسن حسین‌خانی، محمدحسن فیضی، علی کرمی

ساعت: ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰

مکان: میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی، پایین‌تر از چهارراه سرچشمه، روبه‌روی پمپ بنزین، حسینیه مکتب الرضا

هیئت قاسم بن الحسن (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام واسعی

مداح: علی‌اکبر زادفرج

ساعت: ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰

مکان: خواجه عبدالله انصاری، خیابان تیسفون، خیابان ایروان، پلاک ۴۳

هیئت حسینیه آیت‌الله علوی بروجردی

سخنران: شیخ هادی الیاسی

مداحان: مازیار طاولی

ساعت: ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰

مکان: میدان منیریه، خیابان ابوسعید، کوچه بهروز

هیئت شفیع‌المذنبین

سخنران: شیخ هادی الیاسی

مداح: حسین ایزدخواه

ساعت: ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰

مکان: میدان بهارستان، چهارراه فخرآباد، روبه‌روی مسجد فخرآباد، کوچه پارک امین‌الدوله

هیئت دیوانگان شاهزاده علی‌اکبر (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام عبدالزهرا

مداحان: سید علی مؤمنی، سعید خرازی، مهرداد صائمی، حسین حیدری

ساعت: ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۰۰

مکان: جنت‌آباد جنوبی، لاله شرقی، بلوار مجاهد کبیر، بنفشه ششم

هیئت حسینیه آیت‌الله هاشمی شاهرودی (مشهد)

سخنران: حجت‌الاسلام حیدری کاشانی

مداح: امیر کرمانشاهی

ساعت: ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۰۰

مکان: خیابان امام رضا، امام رضا ۱۹

هیئت لواحیدر کرار (کرج)

سخنران: حجت‌الاسلام سیدحسین آقامیری

مداحان: سید امیر حسینی، محمد شعبانپور

ساعت: ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۰۰

مکان: آستان مقدس امامزاده طاهر