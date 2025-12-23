شهادت امام هادی(ع) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز ماه رجب سالروز شهادت امام هادی علیهالسلام است؛ هرساله به این مناسبت هیئتها، اماکن متبرکه و مساجد مجالس عزاداری برپا میکنند.
برنامه برخی هیئت به شرح زیر است:
هیئت محبان المهدی (عج) رزمندگان
سخنران: استاد مهدی توکلی
مداحان: علیاکبر زادفرج، علی ذاکری
ساعت: ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۰۰
مکان: خیابان مجاهدین اسلام، کوچه صادق اسلامی، بنبست سالور
هیئت ریحانهالنبی
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانی، مرشد ناصر کاظمی
مداح: محمدحسین پویانفر
ساعت: ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰
مکان: مسجد گیاهی تجریش
هیئت میثاق با شهدا
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانی
مداح: سید علی حسینی
ساعت: ۱۹:۳۰ الی ۲۱:۳۰
مکان: بزرگراه چمران، بلوار مدیریت، مسجد دانشگاه امام صادق (ع)
هیئت حسینیه انصارالحسین
سخنران: حجتالاسلام معاونیان
مداح: محمد فصولی
ساعت: ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰
مکان: خیابان ری، ابتدای اتوبان محلاتی
هیئت مسجد حضرت امیر (ع)
سخنران: حجتالاسلام علوی تهرانی
مداحا: علی کرمی، حسین ارضی
ساعت: ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰
مکان: خیابان کارگر شمالی
هیئت مکتب الزهرا (س)
سخنران: شیخ ناصر یوسفی
مداح: محمدرضا طاهری، حسین طاهری، علیرضا طاهری
ساعت: ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰
مکان: خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، حسینیه چهارده معصوم (ع)
هیئت الزهرا (س)
سخنران: حجتالاسلام چوبچیان
مداح: محسن عربخالقی، اکبر مولایی
ساعت: ۲۱:۳۰ الی ۲۳:۳۰
مکان: خیابان پانزده خرداد، خیابان نوری، مسجد شیخ فضلالله نوری
هیئت رضا جان
سخنران: شیخ مهدی طباخیان
مداح: حسن حسینخانی، محمدحسن فیضی، علی کرمی
ساعت: ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰
مکان: میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی، پایینتر از چهارراه سرچشمه، روبهروی پمپ بنزین، حسینیه مکتب الرضا
هیئت قاسم بن الحسن (ع)
سخنران: حجتالاسلام واسعی
مداح: علیاکبر زادفرج
ساعت: ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰
مکان: خواجه عبدالله انصاری، خیابان تیسفون، خیابان ایروان، پلاک ۴۳
هیئت حسینیه آیتالله علوی بروجردی
سخنران: شیخ هادی الیاسی
مداحان: مازیار طاولی
ساعت: ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰
مکان: میدان منیریه، خیابان ابوسعید، کوچه بهروز
هیئت شفیعالمذنبین
سخنران: شیخ هادی الیاسی
مداح: حسین ایزدخواه
ساعت: ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰
مکان: میدان بهارستان، چهارراه فخرآباد، روبهروی مسجد فخرآباد، کوچه پارک امینالدوله
هیئت دیوانگان شاهزاده علیاکبر (ع)
سخنران: حجتالاسلام عبدالزهرا
مداحان: سید علی مؤمنی، سعید خرازی، مهرداد صائمی، حسین حیدری
ساعت: ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۰۰
مکان: جنتآباد جنوبی، لاله شرقی، بلوار مجاهد کبیر، بنفشه ششم
هیئت حسینیه آیتالله هاشمی شاهرودی (مشهد)
سخنران: حجتالاسلام حیدری کاشانی
مداح: امیر کرمانشاهی
ساعت: ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۰۰
مکان: خیابان امام رضا، امام رضا ۱۹
هیئت لواحیدر کرار (کرج)
سخنران: حجتالاسلام سیدحسین آقامیری
مداحان: سید امیر حسینی، محمد شعبانپور
ساعت: ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۰۰
مکان: آستان مقدس امامزاده طاهر
