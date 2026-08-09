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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹

جریمه ۱۴۸ میلیارد ریالی قاچاقچیان شمش نقره در شبستر

جریمه ۱۴۸ میلیارد ریالی قاچاقچیان شمش نقره در شبستر

شبستر- مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از ضبط کالا و جریمه ۱۴۸ میلیارد ریالی قاچاقچیان شمش نقره در شبستر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز یکشنبه اظهار کرد: شعبه بدوی تعزیرات حکومتی شبستر به پرونده قاچاق ۱۱ قطعه شمش نقره به ارزش ۷۲ میلیارد و ۴۲۷ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده اتهام وارده را محرز دانست و متخلفان را علاوه بر ضبط کالا با احتساب ارزش خودروی حامل در مجموع به پرداخت ۱۴۸ میلیارد و ۹۵۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حضرتی گفت: پرونده این تخلف را ماموران پلیس آگاهی با کشف کالا از یک دستگاه خودروی سواری سمند در اطراف شبستر به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.

کد مطلب 6912290

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