  1. استانها
  2. اصفهان
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

۲۶ کیلو موادمخدر در مبارکه کشف شد

۲۶ کیلو موادمخدر در مبارکه کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه از دستگیری ۶ خرده فروش مواد افیونی و کشف بیش از ۲۶ کیلوانواع مواد مخدر در طرح آرامش خبر داد.

سرهنگ مصطفی صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پیگیری بخشی از مطالبات مردمی مبنی بر برخورد قاطع با خرده فروشان مواد مخدر، مرحله دیگری از طرح آرامش با هدف دستگیری مواد فروشان و کشف انواع مواد افیونی در شهرستان اجرایی شد.

وی در ادامه افزود: مأموران پلیس این فرماندهی پس از بررسی‌های دقیق و انجام تحقیقات گسترده میدانی موفق شدند در محلات هدف ۶ خرده فروش مواد مخدر را شناسایی، متهمان را دستگیر و به مرجع قضائی معرفی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه با اشاره به کشف بیش از ۲۶ کیلو انواع مواد مخدر در این طرح خاطر نشان کرد: ۱۹ فرد معتاد نیز جمع آوری که ضمن هماهنگی قضائی، این افراد برای سیر مراحل بازپروری به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

کد خبر 6699522

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها