۲۶ کیلو موادمخدر در مبارکه کشف شد

سرهنگ مصطفی صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پیگیری بخشی از مطالبات مردمی مبنی بر برخورد قاطع با خرده فروشان مواد مخدر، مرحله دیگری از طرح آرامش با هدف دستگیری مواد فروشان و کشف انواع مواد افیونی در شهرستان اجرایی شد.

وی در ادامه افزود: مأموران پلیس این فرماندهی پس از بررسی‌های دقیق و انجام تحقیقات گسترده میدانی موفق شدند در محلات هدف ۶ خرده فروش مواد مخدر را شناسایی، متهمان را دستگیر و به مرجع قضائی معرفی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه با اشاره به کشف بیش از ۲۶ کیلو انواع مواد مخدر در این طرح خاطر نشان کرد: ۱۹ فرد معتاد نیز جمع آوری که ضمن هماهنگی قضائی، این افراد برای سیر مراحل بازپروری به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

