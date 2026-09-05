حجت‌الاسلام رهبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم جشن «امت احمد» به مناسبت ماه مبارک میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) در شهرستان روانسر خبر داد.

وی اظهار کرد: این مراسم روز یکشنبه از ساعت ۱۹ و پس از اقامه نماز مغرب برگزار می‌شود و خیابان ساحلی، در مجاورت تپه موسی، میزبان این برنامه خواهد بود.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان روانسر افزود: این جشن با حضور مردم شهرستان روانسر، شهروندان شهرستان‌های اطراف و دوستداران پیامبر نور و رحمت برگزار خواهد شد و برنامه‌های متنوعی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

حجت‌الاسلام محمدی ادامه داد: اجرای موسیقی، دف‌نوازی و شعرخوانی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مراسم است و در جریان جشن نیز جوایز نفیسی به شرکت‌کنندگان اهدا خواهد شد.

وی با اشاره به تدارک امکانات پذیرایی برای حاضران گفت: غرفه‌ها و موکب‌های متعددی در محل برگزاری جشن برپا می‌شود تا از مهمانان و شرکت‌کنندگان در این مراسم پذیرایی شود.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان روانسر خاطرنشان کرد: برگزاری این مراسم با همکاری فرمانداری، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر امام جمعه، ناحیه مقاومت بسیج، موقوفه بانو اردلان، انجمن خیرین، شورای اداری شهرستان روانسر، رسانه‌ها و آحاد مردم انجام خواهد شد.

حجت‌الاسلام محمدی در پایان از مردم شهرستان روانسر و شهرستان‌های اطراف و علاقه‌مندان به پیامبر گرامی اسلام (ص) دعوت کرد با حضور در این جشن، در این برنامه فرهنگی و مذهبی مشارکت کنند.