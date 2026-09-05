دانشگاه آزاد کرج در مسیر توسعه فناوری و نوآوری

خبرگزاری مهر، گروه استانها - حمیدرضا عبدالمنافی: دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز طی سالهای اخیر تلاش کرده است نقش خود را از یک مجموعه صرفاً آموزشی فراتر برده و با توسعه زیرساختهای پژوهشی، فناوری، نوآوری و ارتباط با صنعت، زمینه حضور عملیتر دانشجویان در عرصههای تخصصی را فراهم کند.
در همین راستا، حسین کلانتری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج با حضور در دفتر نمایندگی خبرگزاری مهر در استان البرز، درباره وضعیت جذب دانشجو، جایگاه دانشگاه آزاد کرج، فعالیتهای پژوهشی و فناوری، مراکز نوآوری، ارتباط دانشگاه با صنعت و برنامههای این مجموعه در حوزههای تخصصی به گفتگو نشست.
*ابتدا درباره وضعیت فعلی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج توضیح دهید. آیا روند جذب دانشجو در سالهای اخیر افزایشی بوده است؟
دانشگاه آزاد اسلامی در بستر مأموریتهای خود، هم در حوزه آموزش و هم در حوزه پژوهش، فناوری، نوآوری و کارآفرینی فعالیتهای متعددی انجام داده و در سالهای اخیر روند پیشرفت خوبی داشته است.
اگر بخواهیم این پیشرفت را با شاخصهای مشخص بیان کنیم، در سال ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج رتبه دو کشوری را داشت و در سال گذشته به رتبه سه پلاس رسید و امسال نیز رتبه پنج پلاس را کسب کرده است. این روند نشاندهنده جایگاه خوب و رو به رشد دانشگاه آزاد اسلامی کرج است.
امروز ما از نظر رتبه و جایگاه، همتراز واحدهایی مانند علوم و تحقیقات، تهران مرکز و اصفهان هستیم و چهار واحد دانشگاهی کشور در این سطح طلایی و ممتاز قرار دارند که یکی از آنها دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج است.
*وضعیت جمعیت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در استان البرز چگونه است؟
در حال حاضر حدود ۵۴ هزار دانشجو در خود واحد کرج تحصیل میکنند و با احتساب واحدهای هشتگرد، نظرآباد، فردیس و طالقان، تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در استان البرز به حدود ۶۰ هزار نفر میرسد.
این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴ هزار دانشجو بود و امروز به حدود ۶۰ هزار نفر رسیده است؛ بنابراین تقریباً شاهد دو برابر شدن جمعیت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در استان البرز هستیم.
این افزایش را نمیتوان صرفاً سرریز دانشجویان تهران دانست؛ چراکه شهریه دانشگاه در تهران و کرج تقریباً مشابه است و از نظر رتبه نیز واحد کرج در سطح واحدهای شاخص تهران قرار دارد.
چه عواملی باعث شده دانشگاه آزاد کرج در جذب دانشجو موفقتر عمل کند؟
یکی از دلایل این موضوع، زیرساختهای علمی، آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه است. ما شبکه آزمایشگاهی قوی ایجاد کردهایم، سراهای نوآوری راهاندازی کردهایم، مراکز تحقیقاتی توسعه یافتهاند و فضاهای عرصهای بیشتری برای فعالیت دانشجویان ایجاد کردهایم.
دانشجو در دانشگاه آزاد کرج صرفاً در کلاس درس حضور ندارد، بلکه میتواند در محیطهای عملی و تخصصی نیز فعالیت کند و مهارت یاد بگیرد.
این موضوع در آینده شغلی دانشجویان نیز بسیار مؤثر است. تلاش کردهایم دانشجو علاوه بر تحصیل، مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار را نیز کسب کند.
ارتباط ما با صنعت، دستگاههای اجرایی و محیطهای فناوری نیز توسعه پیدا کرده است و این ارتباطات موجب شده دانشجویان بتوانند در عرصههای واقعی فعالیت تخصصی داشته باشند.
*تولید علم و تبدیل دانش به فناوری یکی از مطالبات مهم در حوزه دانشگاهی است. دانشگاه آزاد کرج در این زمینه چه دستاوردهایی داشته است؟
در حوزه فناوری و نوآوری اقدامات متعددی انجام دادهایم. مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی کرج از مراکز رشد درجه یک کشور است و مجوز وزارت علوم را دارد.
بیش از ۱۰۰ شرکت در این مرکز رشد مستقر هستند و در این مجموعه فعالیت میکنند. بخشی از این شرکتها در فضای دانشگاه مستقر هستند و برخی نیز خارج از دانشگاه فعالیت دارند، اما اساتید و نخبگان دانشگاه در ارتباط با آنها قرار دارند و فعالیتهایشان را دنبال میکنند.
*با توجه به اهمیت هوش مصنوعی، این حوزه در دانشگاه آزاد کرج چه جایگاهی دارد؟
در حوزه هوش مصنوعی نیز اقدامات خوبی انجام شده است. ما مرکز تحقیقات هوش مصنوعی داریم، دانشکده هوش مصنوعی ایجاد کردهایم و سرای نوآوری هوش مصنوعی نیز در حال ایجاد است.
تلاش ما این است که فعالیتهای علمی و فناوری دانشگاه را متناسب با نیازهای روز جامعه و تحولات علمی جهان پیش ببریم و هوش مصنوعی یکی از عرصههای مهم در این مسیر است.
*دانشگاه آزاد کرج در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی نیز فعالیتهایی دارد. درباره این بخش توضیح دهید.
در حوزه کشاورزی نیز اقدامات مهمی انجام شده است. ساختار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی را متناسب با شرایط روز تغییر دادهایم و دانشکده کشاورزی، آب، غذا و فراسودمندها را دنبال میکنیم.
همچنین مرکز تحقیقات امنیت غذایی را راهاندازی کردهایم و در راستای فعالیتهای این مرکز، موضوع نان کامل را دنبال کردهایم. در همین زمینه دو نانوایی نان کامل ایجاد شده است.
*آیا این رویکرد عملی و مهارتمحور در سایر دانشکدههای دانشگاه نیز دنبال میشود؟
بله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ۱۴ دانشکده دارد و هر یک از این دانشکدهها متناسب با حوزه تخصصی خود عرصههایی برای فعالیت دانشجویان ایجاد کردهاند.
هدف این است که دانشجو در کنار آموزش نظری، فعالیت عملی و تخصصی نیز داشته باشد. در حوزه حقوق نیز با توجه به حساسیتهای این رشته، ارتباط و همکاری با دادگستری و برخی سازمانها و مجموعههای مرتبط در حال شکلگیری و توسعه است.
در مجموع تلاش کردهایم آموزش را از فضای صرف کلاس خارج کنیم و دانشجو را به سمت فعالیت در عرصه واقعی تخصص خود هدایت کنیم.
با توجه به مجموعه اقداماتی که اشاره کردید، آینده دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز را چگونه ارزیابی میکنید؟
به اعتقاد من دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز روند بسیار خوبی را طی میکند. در چند سال اخیر کارهای زیادی در مجموعه انجام شده و این مسیر همچنان ادامه دارد.
یکی از مزیتهای دانشگاه آزاد این است که ظرفیت و انعطاف بیشتری برای حرکت در حوزههای جدید دارد و همین موضوع کمک کرده است دانشگاه بتواند در حوزه آموزش، پژوهش، فناوری، نوآوری و ارتباط با صنعت سریعتر حرکت کند.
امیدواریم با حمایت و همراهی مسئولان استان، بتوانیم جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی کرج را هر سال ارتقا دهیم و ظرفیتهای علمی و فناوری این مجموعه را بیش از گذشته در خدمت توسعه استان البرز قرار دهیم.
دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز اکنون با حدود ۶۰ هزار دانشجو و توسعه زیرساختهای پژوهشی، فناوری و نوآوری، در مسیر تبدیل شدن به یکی از کانونهای اثرگذار علمی استان قرار گرفته است؛ مسیری که به گفته مسئولان دانشگاه، قرار است آموزش دانشگاهی را بیش از گذشته با مهارت، فناوری، صنعت و نیازهای واقعی جامعه پیوند دهد و ظرفیت علمی دانشجویان را به فرصتهای عملی و اشتغالآفرین تبدیل کند.
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