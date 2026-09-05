ثبت «آیین سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم» در میراث ناملموس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور از ثبت ملی آیین سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به قم به‌عنوان میراث فرهنگی ناملموس کشور خبر داد، آیینی که در کنار نام‌گذاری این مناسبت به‌عنوان «روز قم»، جایگاه تاریخی، فرهنگی و معنوی این شهر را یادآوری می‌کند.

وی با اشاره به ثبت این آیین در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور اظهار کرد: سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم از رویدادهای مهم تاریخی و فرهنگی این شهر است و ثبت این آیین گامی در صیانت از میراث معنوی و هویت تاریخی شهر قم است.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی افزود: ۲۳ ربیع‌الاول، هم‌زمان با سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم، با تصویب شورای فرهنگ عمومی استان قم به‌عنوان «روز قم» نام‌گذاری شده است. همچنین فاصله این روز تا سالروز وفات حضرت معصومه(س) در ۱۰ ربیع‌الثانی، «ایام معصومیه» نام دارد.

دارابی ادامه داد: ثبت این آیین، به حفظ، مستندسازی و انتقال آن به نسل‌های آینده کمک می‌کند و نشان‌دهنده توجه به میراث زنده و معنوی جوامع محلی است.

او تأکید کرد: ثبت میراث فرهنگی ناملموس «آیین سالروز ورود حضرت معصومه(س) به شهر قم» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس، اقدامی برای پاسداشت یک رویداد تاریخی و فرهنگی و حفظ پیوند میان میراث، هویت و زندگی توده مردم است.

دارابی خاطرنشان کرد: حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) هم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر تاریخی و فرهنگی قم، در سال ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.