بزرگراه یادگار امام (ره) به هاشمی رفسنجانی امشب از ساعت ۲۲ مسدود است

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: از ساعت ۲۲ امشب مسیر شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) به بزرگراه هاشمی رفسنجانی مسدود خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانشاه بهرام آبادی جانشین پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ساعت ۲۲ امشب مسیر شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) به بزرگراه هاشمی رفسنجانی مسدود خواهد بود. این مسدودی تا اطلاع ثانوی و به منظور انجام عملیات عمرانی، خواهد بود.

وی تصریح کرد: مجوز انسداد کامل این مسیر بزرگراهی فقط در شب صادر شده تا در روز امکان تردد برای شهروندان فراهم گردد.

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه افزود: از رانندگان درخواست می‌شود در زمان انسداد این مسیر ضمن رعایت سرعت مطمئنه و توجه کافی به جلو حین رانندگی، در این مسیر تا بزرگراه شهید همت ادامه مسیر بدهند و از بزرگراه شهید همت به عنوان معبر جایگزین استفاده کنند و با عوامل مجری این پروژه همکاری لازم را داشته باشند تا در زمان تعیین شده نسبت به اجرای عملیات و بازگشایی مسیر اقدام گردد.

