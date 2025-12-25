به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سیستان و بلوچستان با معرفی برگزیدگان در شهر چابهار به کار خود پایان داد.

هیئت داوران پس از بررسی آثار در بخش‌های سنتی کلاسیک، منظوم، آئینی سنتی و ۱۰۰ ثانیه‌ای، با قرائت بیانیه‌ای برگزیدگان این جشنواره را معرفی کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است که تفکر و تخیل بخشی جدایی‌ناپذیر از وجود انسان است و قصه‌گویی مهم‌ترین راه دستیابی به آن به شمار می‌رود. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در آستانه شصت سالگی همچنان خانه‌ای امن برای کودک، کتاب و قصه است.

هیئت داوران جشنواره برگزیدگان بخش‌های مختلف را معرفی کردند:

آئینی سنتی نوجوان: سبحان نصیرآبادی، یمنا آبخشت، یسنا محمودی

آئینی سنتی بزرگسال: نگار امیری، زینب افسری

سنتی کلاسیک نوجوان: مطهره سارانی، سیده ریحانه تقوی بنجار، عسل شعربافان، سوگند کیخا (شایسته تقدیر)

سنتی کلاسیک بزرگسال: نرگس عبدالهی، آریا ملک‌زاده، کوثر ثمره میری، صادق شهنوازی (شایسته تقدیر)

قصه‌های نو نوجوان: آتاناز قزلسفلو، فاطمه بامری (شایسته تقدیر)

قصه‌های نو بزرگسال: امیر بستان، بشیر یادگاری

زبان اشاره بزرگسال: فریبا عبدالهی

علمی بزرگسال: فاطیما یوسفی‌پور

دینی: ابوالفضل بزمانی (نوجوان)، ابوالفضل نبی‌زاده (بزرگسال)

با ابزار نوجوان: ندا درازهی

با ابزار بزرگسال: معصومه نورا

منظوم نوجوان: فرانک طاهری

منظوم بزرگسال: کوثر ریگی

ایثار و قهرمانان بزرگسال: عصمت کریمی، سلطانعلی جهانتیغ، فهیمه مقربی

۱۰۰ ثانیه‌ای: امیرعلی سالاری، اسرا فدایی‌نژاد، مرسانا رئیسی، مهگان بهنیا، فریبا طاهری، دایانا دیبا، حلما حیدری، فاطمه میری، ساره کیخا