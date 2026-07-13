به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه نشست تخصصی «بررسی زمینههای نوآوری اجتماعی در مدیریت شهری در حوزههای فرهنگی و اجتماعی جوانان» با حضور جمعی از مدیران، اساتید دانشگاه، روانشناسان و فعالان اجتماعی در یاسوج برگزار شد؛ نشستی که در آن بر نقش جوانان به عنوان موتور محرک توسعه اجتماعی، ضرورت اصلاح رویکردهای مدیریتی و استفاده از ظرفیت صنایع خلاق و نوآوری اجتماعی برای حل مسائل استان تأکید شد.
توسعه از ذهنهای خلاق آغاز میشود
در ابتدای این نشست، دولتآبادی با تأکید بر اینکه هیچ قانون و سیاستی بدون آمادگی فرهنگی جامعه به نتیجه مطلوب نمیرسد، اظهار داشت: اگر مردم از نظر ذهنی و فرهنگی آمادگی پذیرش و اجرای یک قانون را نداشته باشند، همان قانون میتواند به جای منفعت، برای جامعه آسیبزا باشد.
وی با اشاره به وضعیت فعالیت برخی سازمانهای مردمنهاد افزود: شکلگیری سمنها باید بر پایه یک برنامه بلندمدت باشد تا پس از چند سال، اعضا و مدیران آن به کارشناسان توانمند در حوزه تخصصی خود تبدیل شوند، اما در بسیاری از موارد این هدف محقق نشده و افراد پس از سالها فعالیت نیز به رشد لازم نرسیدهاند.
دولتآبادی ادامه داد: هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد باید بهترین توان خود را برای جامعه به کار بگیرد تا از همافزایی ظرفیتها، فضای استان به سمت توسعه حرکت کند.
وی با اشاره به اهمیت مطالبهگری اجتماعی گفت: اگر یک مطالبه به مطالبه عمومی تبدیل شود و آگاهی اجتماعی پیرامون آن شکل بگیرد، فضای سیاسی نیز ناچار به همراهی خواهد شد و زمینه حضور نیروهای متخصص و دغدغهمند در عرصههای مختلف فراهم میشود.
این فعال فرهنگی با تأکید بر اینکه صنایع خلاق و نوآوری اجتماعی بر پایه ذهن خلاق شکل میگیرند، افزود: نوآوری یعنی توانایی آسیبشناسی مسائل و یافتن راهکارهای جدید برای حل آنها؛ مسیری که آسان نیست اما آینده توسعه اقتصادی و اجتماعی بر آن استوار خواهد بود.
وی تصریح کرد: حوزه صنایع خلاق در کشور و استان هنوز در آغاز راه قرار دارد و ظرفیتهای گستردهای در ابعاد اقتصادی، فناوری و اشتغالزایی دارد که تاکنون تنها در سطح گفتمان درباره آن صحبت شده است.
روانشناس: جوانان در شلوغی، تنها هستند
در ادامه این نشست، مهرانگیز ارجمند، روانشناس، نوآوری اجتماعی را حلقه اتصال مدیریت شهری و نسل جوان دانست و گفت: امروز دو مؤلفه اصلی بحث ما مدیریت شهری و جوانان هستند و پلی که این دو را به هم متصل میکند، نوآوری اجتماعی است.
وی افزود: دغدغه مشترک همه ما این است که چگونه میتوان جوان را از یک تهدید به یک فرصت تبدیل کرد و این هدف تنها با ایجاد بستر مناسب برای مشارکت واقعی جوانان محقق میشود.
ارجمند با بیان اینکه بسیاری از مدیران همچنان با نگاه بحرانمحور به مسئله جوانان مینگرند، اظهار کرد: در حالی که جوانان بزرگترین سرمایه برای نوآوری اجتماعی هستند، به شرط آنکه احساس کنند دیده و شنیده میشوند و امکان مشارکت در تصمیمسازی را دارند.
این روانشناس با اشاره به افزایش مشکلات روحی و اجتماعی در میان نسل جوان گفت: امروز شاهد افزایش افسردگی در میان جوانان هستیم، زیرا بستر لازم برای مشارکت، گفتوگو و اثرگذاری آنان فراهم نشده است
وی با بیان تجربه شخصی خود از حضور در یکی از پارکهای شهر افزود: چند روز پیش صحنهای دیدم که ذهنم را به شدت درگیر کرد؛ جوانان ما در اوج شلوغی، تنها بودند؛ هر کدام در دنیای خود و درگیر فضای مجازی. این «تنهایی جمعی» زنگ خطری برای جامعه است.
ارجمند تأکید کرد: مدیریت شهری تنها به معنای ساخت خیابان، پارک یا فضای سبز نیست، بلکه باید بستر تعامل، گفتوگو، ایدهپردازی و مشارکت اجتماعی را برای جوانان فراهم کند؛ چرا که شهر بدون جوانان پویا، روح و هویت خود را از دست خواهد داد.
وی همچنین خواستار همافزایی بیشتر میان مدیران، دانشگاهها، سازمانهای مردمنهاد و فعالان اجتماعی شد و گفت: نتیجه این همافزایی، افزایش تابآوری اجتماعی و شکلگیری ایدههای نو برای حل مسائل جامعه خواهد بود.
معاون ورزش و جوانان: جوان باید مطالبهگر و ایدهپرداز باشد
در بخش دیگری از این نشست، پژمان یاری، معاون امور فرهنگی و جوانان ادارهکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد، با بیان اینکه هدف از برگزاری چنین نشستهایی به رسمیت شناختن هویت و ظرفیت جوانان است، اظهار داشت: شاید انتظار نداشته باشیم همین یک جلسه تحولی بزرگ ایجاد کند، اما استمرار این نشستها سرمایه اجتماعی تولید میکند و هر جا سرمایه اجتماعی شکل بگیرد، مسئولان نیز ناگزیر به پاسخگویی خواهند بود
وی با تأکید بر اینکه جوان بودن صرفاً به سن وابسته نیست، افزود: جوانی یک نوع اندیشه، پویایی، خلاقیت و توان ایدهپردازی است و چه بسا فردی با سن بالا از نظر فکری جوانتر از بسیاری از نوجوانان باشد.
یاری با اشاره به وظایف معاونت امور جوانان گفت: رسالت ما اجرای مستقیم همه برنامهها نیست، بلکه ساماندهی امور جوانان، شناسایی مسائل، طراحی راهکارها و هماهنگی میان دستگاههای مختلف است و این مسیر بدون مشارکت خود جوانان امکانپذیر نیست.
وی از جوانان خواست با ارائه طرحها و ایدههای خلاقانه وارد میدان شوند و افزود: منتظر نباشید دستگاههای اجرایی همه کارها را انجام دهند؛ جوان باید خودانگیخته باشد، ایده داشته باشد و برای اجرای آن از ظرفیت دستگاهها استفاده کند.
معاون امور فرهنگی و جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان با اشاره به نقش سازمانهای مردمنهاد اظهار کرد: از همه فعالان اجتماعی دعوت میکنم در قالب سمنها و طرحهای نو وارد میدان شوند؛ هر ایدهای که بتواند به حل مسائل فرهنگی و اجتماعی جوانان کمک کند، قابل بررسی و حمایت است.
نوآوری بدون داده ممکن نیست
یاری یکی از مهمترین چالشهای برنامهریزی در حوزه جوانان را ضعف نظام دادهمحور دانست و گفت: برنامهریزی موفق نیازمند دادههای دقیق، شفاف و در دسترس است، در حالی که بسیاری از اطلاعات مورد نیاز یا وجود ندارد یا دسترسی به آن دشوار است.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت نقدپذیری مدیران خاطرنشان کرد: همه ما در برابر وضعیت موجود مسئول هستیم و اگر هر فرد به اندازه توان خود برای اصلاح ساختارها و ایجاد تغییرات هرچند کوچک تلاش کند، در نهایت میتوان به تحولهای بزرگ اجتماعی امیدوار بود.
یاری در پایان با اعلام آمادگی ادارهکل ورزش و جوانان برای همکاری با فعالان اجتماعی، دانشگاهیان و سازمانهای مردمنهاد گفت: هر ظرفیت مدیریتی، کارشناسی و حمایتی که در اختیار داشته باشیم، برای اجرای ایدههای نو و تقویت مشارکت اجتماعی جوانان به کار خواهیم گرفت.
نظر شما