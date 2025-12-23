به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، یک‌هزار و ۴۲۷ قلم کالای ضروری به ارزش تقریبی ۱۶۰ میلیارد ریال در بین خانواده‌های ولی‌نعمت تحت حمایت کمیته امداد استان قزوین توزیع شده است.

وی افزود: این اقلام شامل کولر، یخچال، بخاری، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، جاروبرقی، تلویزیون و سایر لوازم ضروری منزل است که با هدف حمایت از تولید داخلی، تمامی کالاها از برندهای ایرانی تهیه شده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین ادامه داد: در فصل تابستان و در قالب پویش «نسیم رحمت»، ۳۲۰ دستگاه کولر به ارزش ۳۰ میلیارد ریال و در فصل زمستان نیز ۳۲۰ دستگاه بخاری به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در میان مددجویان توزیع شده است که روند توزیع بخاری همچنان ادامه دارد.

ظاهری با اشاره به نیازسنجی انجام‌شده در منازل مددجویان بیان کرد: بر اساس بازدیدها و شناسایی همکاران امدادگر، ۵۰۰ دستگاه یخچال و ۱۳۰ دستگاه ماشین لباسشویی به خانواده‌های نیازمند تحویل شد که ارزش این اقلام بالغ بر ۱۰۵ میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: همچنین ۱۵۷ قلم از سایر لوازم ضروری منزل شامل اجاق گاز، جاروبرقی، تلویزیون و اقلام مشابه به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در بین خانواده‌ها توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین در پایان تأکید کرد: با هم‌افزایی انجام‌شده با خیرین، مراکز نیکوکاری و تأمین منابع امدادی، روند تأمین و توزیع لوازم ضروری منزل برای مددجویان با جدیت ادامه خواهد داشت.