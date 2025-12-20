آزادی ۱۰ زندانی جرایم مالی در سنندج با همت موقوفه تاریخی بازار آصف

به گزارش خبرنگار مهر، متولی موقوفه بازار آصف سنندج ظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از آزادی ۱۰ نفر از زندانیان جرایم مالی به مناسبت شب یلدا خبر داد و گفت: این اقدام در چارچوب نیات واقف و با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه انجام شده است.

علیرضا وزیری افزود: برای اجرای این طرح خیرخواهانه در مجموع ۴۰۰ میلیون تومان از محل درآمد موقوفه هزینه شده که از این میزان، ۳۶۰ میلیون تومان به آزادی زندانیان جرایم مالی اختصاص یافته و ۴۰ میلیون تومان نیز صرف تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی ویژه شب یلدا برای خانواده‌های این زندانیان شده است.

متولی موقوفه بازار آصف با اشاره به قدمت بیش از دو قرن این موقوفه اظهار کرد: بازار آصف سنندج از قدیمی‌ترین موقوفات استان کردستان به شمار می‌رود و از ابتدای تأسیس تاکنون، اجرای برنامه‌های حمایتی و انجام امور خیرخواهانه از جمله نیات اصلی واقف آن بوده است.

وزیری خاطرنشان کرد: همه‌ساله از محل این موقوفه، اقدامات متعددی در حوزه‌های اجتماعی و حمایتی از جمله آزادی زندانیان جرایم مالی، کمک‌های درمانی و حمایت معیشتی از خانواده‌های نیازمند اجرا می‌شود.

وی در پایان با اشاره به عملکرد سال جاری موقوفه بازار آصف گفت: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از یک میلیارد تومان از محل این موقوفه در بخش‌هایی همچون کمک‌های درمانی، تأمین جهیزیه، آزادی زندانیان جرایم مالی، حمایت از طرح‌های کارآفرینی و سایر برنامه‌های حمایتی، در راستای تحقق نیت واقف هزینه شده است.