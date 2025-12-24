به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، پیمان حدادی امروز چهارشنبه به اتفاق اوسمار ویه‌را جلسه‌ای را در هتل المپیک برگزار کردند. در این نشست جمعی از مدیران نیز حضور داشتند.

با توجه به در پیش بودن آخرین پیکار نیم فصل نخست رقابت‌ها، حاضران در نشست، درباره برنامه‌ها و نیازهای تیم برای حضور پرقدرت در نیم فصل دوم گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت.

موضوعات مربوط به تمرینات، تدارک و پشتیبانی، برنامه‌های آماده‌سازی و اردوی نیم‌فصل از جمله مواردی بودند که در این جلسه مطرح شدند و مورد شور و مشورت قرار گرفت تا اقدام‌های لازم از سوی باشگاه انجام شوند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس همچنین مطرح کرد؛ برای تأمین نظر هواداران و حرکت سرخپوشان به سمت قهرمانی، همه بخش‌ها در باشگاه و تیم باید در هماهنگی با هم، بالاترین عملکرد خود را ارائه دهند.

در این جلسه هم‌چنین مقرر شد پس از آخرین بازی نیم فصل، نشست دیگری با موضوع نقل و انتقالات زمستانی تشکیل شود که در جریان آن، درباره اولویت‌های فنی برای جذب بازیکن و فهرست نقل و انتقالات هماهنگی شود.