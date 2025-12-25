دردسر جدید مدافع گرانقیمت برای پرسپولیس/ از ابتدا تا انتها مشکل داشت!

به گزارش خبرنگار مهر، سرژ اوریه مدافع پرسپولیس در نقل و انتقالات زمستانی به عنوان یکی از گران قیمت‌ترین بازیکنان فوتبال ایران به جمع سرخپوشان پیوست تا برای این تیم بازی کند اما ابتلای او به بیماری هپاتیت و بالا بودن احتمال سرایت این بیماری باعث شد تا نزدیک به ۲ ماه از میادین دور باشد. او سپس دچار مصدومیت شد تا در دور رفت رقابت‌های لیگ برتر کمترین میزان حضور را در دفاع راست داشته باشد.

اوریه در رختکن پرسپولیس نیز نتوانست ارتباط خوبی با هم تیمی‌هایش بگیرد تا اوسمار ویه را با توجه به عدم اطمینان به عملکرد فنی او تصمیم به قرار دادنش در لیست خروج بگیرد.

ویه را با وجود آگاهی از مبلغ نزدیک به ۵۸۰ هزار دلار غرامت ناشی از فسخ قرارداد اوریه اعلام کرده است حاضر به نگه داشتن او نیست و باشگاه فکری به حال جدایی این بازیکن کند.

از این رو باشگاه پرسپولیس ناگزیر به این جدایی است تا جا برای ورود بازیکنان جدید باز شود و پرسپولیس نیز تمام سهمیه‌های خارجی فصل آینده خود را اینگونه حفظ کند.

اوریه پس از تعطیلات کریسمس به تهران باز می‌گردد تا بر سر اقاله قرارداد خود با باشگاه پرسپولیس به توافق برسد.

شایان ذکر است اوریه همچون بازی‌های گذشته در ترکیب پرسپولیس مقابل مس رفسنجان در روز جمعه از هفته پانزدهم لیگ برتر قرار ندارد.