ورود حیوانات وحشی به روستاهای طرقبه شاندیز

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید غلامی اظهار کرد: حیوانات وحشی شامل گرگ، روباه و گراز برای یافتن غذا و پناه به مناطق مسکونی در روستاها نزدیک می‌شوند لذا روستاییان و دامداران پیشگیری لازم را بنمایند.

رئیس حفاظت محیط زیست طرقبه شاندیز افزود: نزدیک شدن حیوانات وحشی به روستاها می‌تواند خطراتی از جمله به دام‌ها، آسیب به مزارع و در برخی موارد تهدید برای انسان‌ها بوده به ویژه در مورد حیواناتی مانند گرگ که می‌توانند به دام‌ها حمله کنند و خسارات مالی زیادی به کشاورزان وارد نمایند.

وی گفت: کشاورزان همچنین باید از روش‌های مناسب برای محافظت از دام‌های خود استفاده کنند و با استفاده از حصارها و نگهداری دام‌ها در شب مراقبت بیشتری کنند و نیز با نشانه‌های ورود حیوانات وحشی آشنا شوند از جمله مشاهده رد پا، مدفوع یا آسیب به مزارع می‌تواند نشانه‌ای از حضور حیوانات وحشی باشد.

غلامی افزود: بر اساس آموزه‌های دینی، اسلامی، عقیدتی و فرهنگی هر گونه رفتار خشونت آمیز با حیوانات امری مذموم و ناپسند بوده و در عین حال دخالت در نظم اکوسیستم‌ها و اجزای تنوع زیستی می‌تواند مشکلات اکولوژیک و تهدیدات زیستی، جمعیتی و رفتاری وحوش را به دنبال داشته باشد.

رئیس حفاظت محیط زیست طرقبه شاندیز اظهار کرد: با توجه به ممنوعیت هر گونه آسیب به حیات وحش و جرم انگاری مسئله در مراجع قضائی، از مردم تقاضا می‌شود ضمن خودداری از هر گونه غذا رسانی بدون از تماس با حیوانات وحشی به دلایلی ازجمله آسیب‌های احتمالی به خود فرد و تنوع زیستی با توجه به مسائل اکولوژیک، رفتار شناسی و بیماری‌ها خودداری کنند.