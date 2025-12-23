به گزارش خبرنگار مهر، شیدا حیدریان بعدازظهر سه شنبه در آئین افتتاح این پارک اظهار کرد: هدف از احداث پارک معلم، علاوه بر افزایش سرانه فضای سبز شهری، استفاده از المانهای موضوعی مرتبط با دوران تعلیم و تربیت است؛ المانهایی همچون کتاب، کلبههای فلزی با محوریت ترویج کتابخوانی، پرگار، نقاله و گونیا که هویت آموزشی این مجموعه را برجسته میکند.
وی با اشاره به تمایز این پارک نسبت به دیگر پروژههای فضای سبز احداثشده در این دوره مدیریت شهری افزود: در جریان اجرای این طرح، هشت چشمه آب احیا شده که علاوه بر تأمین آب مورد نیاز پارک، امکان پمپاژ و استفاده برای آبیاری سایر بخشهای شهر را نیز فراهم میسازد.
رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج با تأکید بر ابعاد فرهنگی پارک معلم گفت: در راستای ترویج فرهنگ مطالعه، شش کلبه فرهنگی در این مجموعه ایجاد شده و در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
وی یادآور شد: همچنین نصب المان بطریشکل با هدف فرهنگسازی تفکیک زباله از مبدأ، از دیگر اقدامات انجامشده در این پارک است.
حیدریان از راهاندازی «سرای امید» در پارک معلم خبر داد و تصریح کرد: این فضا با هدف تکریم بازنشستگان و همچنین فراهمکردن بستری برای آموزش رایگان کودکان نیازمند طراحی و اجرا شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پارک معلم فراتر از یک پروژه عمرانی، بهعنوان فضایی اجتماعی و فرهنگی برای تقویت تعاملات شهروندی طراحی شده و امیدواریم بهدرستی مورد استفاده همشهریان قرار گیرد و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهری ایفا کند.
