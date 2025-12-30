چهارمین همایش ملّی کارآفرینان «سفیر گفتمان» برگزار شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در شرایطی که آموزش به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها شناخته می‌شود، توجه به کارآفرینی آموزشی و تقویت شبکه‌های آموزش ملّی اهمیت ویژه‌ای یافته است.

در همین راستا، چهارمین همایش ملّی کارآفرینان مؤسسه زبان سفیر گفتمان روز پنجشنبه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ در هتل المپیک تهران برگزار شد.

این همایش با حضور مدیران ارشد، کارآفرینان شعب شهرستان و جمعی از فعالان حوزه آموزش کشور، از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۹ ادامه داشت و با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی آموزشی، تقویت انسجام سازمانی، تبادل تجربه میان شعب و هم‌راستاسازی سیاست‌های کلان آموزشی برگزار شد.

مؤسسه زبان سفیر گفتمان به‌عنوان یکی از مجموعه‌های فعال در حوزه آموزش زبان‌های خارجی، طی سال‌های گذشته با توسعه شبکه‌ای از شعب در تهران و شهرستان‌ها، فعالیت خود را بر آموزش استاندارد و یکپارچه متمرکز کرده است. برگزاری همایش‌های ملّی کارآفرینان، بخشی از رویکرد این مؤسسه برای ایجاد هماهنگی میان ستاد مرکزی و شعب و انتقال تجربه در مسیر تحقق اهداف آموزشی عنوان شده است.

در این همایش، موضوع کارآفرینی آموزشی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در توسعه پایدار آموزش مورد توجه قرار گرفت. سخنرانان با اشاره به تحولات اجتماعی و نیازهای جدید آموزشی، بر نقش کسب‌وکارهای آموزشی در ارتقای کیفیت آموزش، ایجاد اشتغال و توسعه سرمایه انسانی تأکید کردند.

در بخشی از این همایش، دکتر احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش نیز به‌عنوان سخنران حضور داشت و در سخنانی به بررسی وضعیت آموزش کشور، چالش‌های پیش‌رو و نیازهای فعلی نظام آموزشی پرداخت. وی با اشاره به نقش آموزش در توسعه سرمایه انسانی، بر ضرورت توجه به رویکردهای نوین آموزشی و هم‌افزایی میان نهادهای آموزشی دولتی و غیردولتی تأکید کرد.

چهارمین همایش ملّی کارآفرینان سفیر گفتمان با حضور نمایندگان بیش از ۷۰ شعبه فعال در سراسر کشور برگزار شد. این گردهمایی فرصتی برای تبادل تجربه میان مدیران و کارآفرینان مناطق مختلف، بررسی چالش‌های بومی و شناسایی فرصت‌های توسعه آموزش در سطح محلی و ملّی فراهم کرد.

در بخش تخصصی این همایش، مجموعه‌ای از نشست‌ها و سخنرانی‌ها با محور سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی آینده مؤسسه برگزار شد. از جمله محورهای مطرح‌شده می‌توان به معرفی واحدهای جدید، برندسازی ملّی، توسعه سرمایه انسانی، تعامل با نهادهای دولتی، اهداف کلان آموزش ملّی و نقش فناوری اطلاعات در توسعه شبکه آموزشی اشاره کرد.

در پایان این رویداد، از ۱۰ واحد برتر شعب شهرستان در سال ۱۴۰۳ با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد. این اقدام با هدف قدردانی از عملکرد مؤثر، تقویت انگیزه و الگوسازی برای سایر واحدهای آموزشی انجام گرفت. همچنین بسته‌های یادبود فرهنگی شامل کاتالوگ مؤسسه سفیر گفتمان، کتاب «برندسازی ملّی – سیاست بین‌الملل» و تندیس نماد ملّی به شرکت‌کنندگان اهدا شد.

برگزارکنندگان این همایش، تداوم برگزاری چنین رویدادهایی را گامی در راستای تقویت آموزش ملّی، توسعه کارآفرینی آموزشی و افزایش هم‌افزایی میان فعالان حوزه آموزش کشور ارزیابی کردند.