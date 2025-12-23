خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: از دل خراسان جنوبی، جایی که مردمانش در زمین‌های خشک با بارش کم و آب و هوای سخت، به تولید محصولاتی استراتژیک و منحصر به فرد معروفند، دانه‌های سرخ زرشک، به «یاقوت سرخ جهان» شهرت یافته‌اند.

اما این بار، یک هنرمند با ترکیب هنر و خلاقیت، توانسته این گوهرهای طبیعی را بر جان سفال‌های خود زنده کند و نه تنها نشان ملی زرشک را به ثبت برساند، بلکه هنر بومی این خطه را در سطح کشور معرفی کند.

فریبا اسحاقی، هنرمند اهل سیستان و ساکن خراسان جنوبی، با خلق ظروف سفالی برجسته با طرح زرشک، داستانی از تلاش، خلاقیت و همدلی را روایت می‌کند.

از نقاشی روی سفال تا خلق هنر برجسته

فریبا اسحاقی، هنرمند اهل سیستان و ساکن خراسان جنوبی، سال‌هاست هنر خود را با طبیعت و فرهنگ این استان پیوند داده است.

او که سابقه نقاشی روی سفال دارد، حدود چهار تا پنج سال پیش، فعالیت خود را از نقاشی به ساخت ظروف سفالی گسترش داد و توانست نوآوری بی‌نظیری خلق کند، طرح برجسته زرشک بر روی سفال‌ها.

ایده خلق این طرح برجسته از دغدغه او برای معرفی محصولات بومی استان به مخاطبان داخلی و خارجی شکل گرفت.

اسحاقی می‌گوید: همیشه می‌خواستم مردم درون و برون مرزهای ایران با زیبایی‌های خراسان جنوبی آشنا شوند و بدانند چه محصولاتی از این خاک می‌رویند. زرشک، با آن رنگ سرخ و دانه‌های یاقوتی‌اش، بهترین نماد برای این کار بود.

کارگاه خانگی؛ جایی برای خلق و آموزش

او با همکاری همسرش، کارگاه خانگی خود را مدیریت می‌کند. جایی که بعد از تولد سومین فرزندشان، حضور دائمی در کارگاه برای او سخت‌تر شده است، اما عشق به خلق، همچنان او را پای چرخ سفال نگه داشته است.

کارگاه خانگی، نه تنها محل تولید آثار هنری است، بلکه مکانی برای آموزش هنرآموزان نیز محسوب می‌شود تا تجربه و خلاقیت اسحاقی به نسل بعد منتقل شود.

فریبا اسحاقی در این مسیر از حمایت‌های محدود دولتی نیز بهره برده است. با دریافت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی از بسیج سازندگی، او توانسته تجهیزات کارگاه را تأمین کند و فرآیند تولید را حرفه‌ای ادامه دهد.

اکنون این هنرمند علاوه بر تولید، هنرآموزانی را آموزش می‌دهد که می‌توانند ایده‌ها و خلاقیت‌های او را ادامه دهند.

نشان ملی زرشک؛ تلفیق هنر و محصول بومی

طرح برجسته زرشک، محصولی است که بیش از هر چیز، نشان‌دهنده خلاقیت و ابتکار فریبا اسحاقی است. این طرح نه تنها زیبایی بصری دارد، بلکه به عنوان نشان ملی زرشک نیز به ثبت رسیده است.

با خلق این طرح، توجه مخاطبان داخلی و مشتریان ویژه‌ای جلب شده است. اقبال به ظروف سفالی با طرح زرشک، نشان‌دهنده علاقه گسترده به هنرهای اصیل و ظرفیت‌های بومی خراسان جنوبی است.

تمرکز بر فروش آنلاین و توسعه بازار

اسحاقی در حال حاضر تمرکز خود را بر توسعه بازار داخلی و فروش آنلاین محصولات گذاشته است.

حضور در نمایشگاه‌های مختلف هم بخشی از فعالیت اوست، اما بیشتر تمرکز او روی فروش مستقیم و آنلاین است تا بتواند ارتباط بیشتری با مشتریان برقرار کند.

یکی از نکات برجسته فعالیت‌های فریبا اسحاقی، نگاه بلندمدت او به محصولات بومی است. او قصد دارد نه تنها زرشک، بلکه دیگر محصولات شاخص خراسان جنوبی مانند زعفران، عناب و انار را نیز بر روی ظروف سفالی خود برجسته کند و نشان ملی آنها را ثبت نماید.

این اقدام، علاوه بر معرفی محصولات بومی، به تثبیت هنر و فرهنگ استان در سطح ملی کمک می‌کند و می‌تواند الگویی برای دیگر هنرمندان منطقه باشد.

با وجود حجم بالای سفارش‌ها، اسحاقی همچنان به نوآوری و خلق آثار جدید می‌اندیشد. او معتقد است هنرآموزانش در آینده می‌توانند ایده‌ها و خلاقیت‌های او را به ظهور برسانند و چرخه خلاقیت و آموزش ادامه یابد.

هنر و فرهنگ؛ روایتگر هویت خراسان جنوبی

فعالیت‌های او نشان می‌دهد که تلفیق هنر و محصولات بومی، هم ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند و هم فرهنگ و هویت یک منطقه را معرفی می‌کند.

فریبا اسحاقی با تلاش، پشتکار و خلاقیت، نه تنها زندگی شخصی و حرفه‌ای خود را مدیریت می‌کند، بلکه نقش مهمی در توسعه هنر و فرهنگ خراسان جنوبی ایفا می‌کند.

در نهایت، آثار او تنها سفال نیست، هر ظرف، هر بشقاب و هر کاسه، روایتگر داستان کشاورزان، هنرمندان و فرهنگی است که در دل کویر و دشت‌های خراسان جنوبی شکل گرفته است.

داستان زرشک، این یاقوت‌های سرخ، اکنون نه تنها در باغ‌ها و بازارهای محلی، بلکه در دستان و قلب کسانی که این سفال‌ها را لمس می‌کنند، زنده است.